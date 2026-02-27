Jessica Morlacchi ha voluto commentare il Festival di Sanremo 2026 annunciando che alcune scelte di Carlo Conti non siano state completamente in linea con lo spirito del vero Festival difatti alcuni dei cantanti sono stati scelti più per convenienza che per vero talento e non si arrende a vedersi in futuro sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: il giudizio di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è intervenuta all’interno del podcast di Fanpage.it “Non è la tv” criticando le scelte di Carlo Conti. Per lei infatti i big veri in gara sono solo dieci.

Il commento tagliente è “alcune canzoni sono paraculate” il riferimento è a Samurai Jay e alla sua canzone “ossessione” mentre è entusiasta di LDA e AKA 7even che reputa come umili e preparati.

Interviene sulla Brancale, riconoscendone il vero stile in questo brano portato all’Ariston seppur non la vede come vincitrice finale della kermesse.

“L’anno prossimo ci riprovo”

Jessica Morlacchi è stata scartata da Carlo Conti per l’edizione 2026, una decisione che l’ha punta nel vivo ma lei non si arrende guardando con ottimismo al futuro.

“Se questo è il livello l’anno prossimo ci riprovo” ha commentato, il prossimo conduttore è quindi avvisato, l’ex leader dei Gazosa punta a riottenere la vetrina della ribalta in grandissimo stile.

Cresce quindi la curiosità per capire che tipo di canzone porterà per tentare di entrare a far parte dei cantanti in gara.