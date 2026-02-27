Sanremo 2026 celebra l’incontro tra generazioni e stili diversi: sul palco della serata delle cover, Gregory Porter, Serena Brancale e la giovane cantautrice siciliana Delia reinterpretano “Bésame mucho”, fondendo jazz internazionale, radici mediterranee e sensibilità contemporanea.
Gregory Porter e Delia con Serena Brancale: chi sono i due artisti
Serena Brancale ha invitato sul palco di Sanremo, insieme a Delia, il celebre Gregory Porter per la serata dedicata alle cover, dove interpreteranno insieme Bésame mucho. Considerato una delle voci più influenti della scena black americana, Porter muove con naturalezza tra jazz, soul e gospel.
La carriera di Porter è costellata di riconoscimenti: dai premi Best of 2012 in USA e UK, all’iTunes Jazz Album of the Year, fino al primo posto nella classifica Amazon e al Best UK Performance ai Jazz FM Awards. Pur ispirandosi a icone come Nat King Cole, Joe Williams e Donny Hathaway, il suo stile rimane immediatamente riconoscibile e personale.
Delia Buglisi, in arte Delia, è stata una delle protagoniste di X Factor 2025, classificandosi terza, e porta sul palco la sua cifra folk-cantautorale legata alle radici siciliane.
Serata cover Sanremo, perché Serena Brancale ha scelto “Bésame mucho”: significato e testo
La collaborazione con Porter e Brancale per Bésame mucho – celebre brano di Consuelo Velázquez del 1940, reinterpretato anche dai Beatles – rappresenta un incontro tra jazz internazionale, influenze mediterranee e sensibilità contemporanea. La canzone racconta il desiderio intenso di un bacio che racchiude tutta la forza di un amore passionale, accompagnato però dalla paura che questa passione possa svanire e che l’amato si allontani.
L’ex partecipante di X-Factor, pur definendo la performance un vero “battesimo di fuoco”, mostra entusiasmo a Sky Tg24: «Un po’ di tremarella ci sta, ma salirò su quel palco concentrata». Sul palco dell’Ariston, la canzone prenderà una nuova vita, intensa e con possibili sfumature del suo territorio sia nel timbro sia nell’interpretazione.
Bésame mucho
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta la noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta la noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mi
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos
Muy lejos de aquí
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta la noche
La última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Bésame, (Bésame) bésame mucho (Bésame mucho)
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Que tengo miedo a perderte
Perderte después
Perderte después
Visualizza questo post su Instagram