Sul palco delle cover di Sanremo, Serena Brancale, Delia e Gregory Porter danno nuova vita a “Bésame mucho”, tra jazz, tradizione e modernità.

Sanremo 2026 celebra l’incontro tra generazioni e stili diversi: sul palco della serata delle cover, Gregory Porter, Serena Brancale e la giovane cantautrice siciliana Delia reinterpretano “Bésame mucho”, fondendo jazz internazionale, radici mediterranee e sensibilità contemporanea.

Gregory Porter e Delia con Serena Brancale: chi sono i due artisti

Serena Brancale ha invitato sul palco di Sanremo, insieme a Delia, il celebre Gregory Porter per la serata dedicata alle cover, dove interpreteranno insieme Bésame mucho. Considerato una delle voci più influenti della scena black americana, Porter muove con naturalezza tra jazz, soul e gospel.

La carriera di Porter è costellata di riconoscimenti: dai premi Best of 2012 in USA e UK, all’iTunes Jazz Album of the Year, fino al primo posto nella classifica Amazon e al Best UK Performance ai Jazz FM Awards. Pur ispirandosi a icone come Nat King Cole, Joe Williams e Donny Hathaway, il suo stile rimane immediatamente riconoscibile e personale.

Delia Buglisi, in arte Delia, è stata una delle protagoniste di X Factor 2025, classificandosi terza, e porta sul palco la sua cifra folk-cantautorale legata alle radici siciliane.

Serata cover Sanremo, perché Serena Brancale ha scelto “Bésame mucho”: significato e testo

La collaborazione con Porter e Brancale per Bésame mucho – celebre brano di Consuelo Velázquez del 1940, reinterpretato anche dai Beatles – rappresenta un incontro tra jazz internazionale, influenze mediterranee e sensibilità contemporanea. La canzone racconta il desiderio intenso di un bacio che racchiude tutta la forza di un amore passionale, accompagnato però dalla paura che questa passione possa svanire e che l’amato si allontani.

L’ex partecipante di X-Factor, pur definendo la performance un vero “battesimo di fuoco”, mostra entusiasmo a Sky Tg24: «Un po’ di tremarella ci sta, ma salirò su quel palco concentrata». Sul palco dell’Ariston, la canzone prenderà una nuova vita, intensa e con possibili sfumature del suo territorio sia nel timbro sia nell’interpretazione.

Bésame mucho

Bésame, bésame mucho

Como si fuera esta la noche

La última vez

Bésame, bésame mucho

Que tengo miedo a perderte

Perderte después

Bésame, bésame mucho

Como si fuera esta la noche

La última vez

Bésame, bésame mucho

Que tengo miedo a perderte

Perderte después

Quiero tenerte muy cerca

Mirarme en tus ojos

Verte junto a mi

Piensa que tal vez mañana

Yo ya estaré lejos

Muy lejos de aquí

Bésame, bésame mucho

Como si fuera esta la noche

La última vez

Bésame, bésame mucho

Que tengo miedo a perderte

Perderte después

Bésame, (Bésame) bésame mucho (Bésame mucho)

Que tengo miedo a perderte

Perderte después

Que tengo miedo a perderte

Perderte después

Perderte después