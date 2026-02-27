Sayf e la cover di “Hit the Road Jack” a Sanremo 2026: significato e rifl...

Sayf, insieme a Alex Britti e Mario Biondi, porta sul palco dell’Ariston Hit the Road Jack, trasformando un classico di Ray Charles in un incontro tra stili e personalità differenti. La performance celebra la contaminazione musicale, dove jazz, soul e groove si intrecciano in un dialogo sorprendente e coinvolgente.

Dalla scena genovese a Sanremo: Sayf e il percorso di contaminazioni

Nato a Genova nel 1999 in una famiglia italo-tunisina, Sayf cresce tra rap, canto e studio della tromba, muovendosi fin da subito in una scena aperta alle collaborazioni con artisti come Helmi, Ele A e 22simba. Il suo approccio musicale privilegia la contaminazione piuttosto che l’adesione a un unico genere, un elemento che emerge anche nei suoi brani più noti.

Il suo obiettivo non è dimostrare qualcosa, ma vivere la musica come professione e passione: “La musica è il mio lavoro. Avendone avuto la possibilità, per me è importante e utile. Ci vado contento“. Questa filosofia si riflette in brani come Tu mi piaci tanto, dove una melodia immediata nasconde un testo denso di immagini e riferimenti: “È semplice all’ascolto, ma con un significato che si rivela solo dopo“.

Serata cover Sanremo, perché Sayf ha scelto “Hit the road Jack”: significato e testo

Nella serata delle cover, Sayf sale sul palco con Alex Britti e Mario Biondi per reinterpretare Hit the Road Jack. Racconta il cantante al Corriere del Ticino: “Mario Biondi e Alex Britti sono due colossi, sono due elementi di spicco. Sono contento e li ringrazio che ci siano“. L’idea del duetto era già nell’aria, ma il vero stimolo è arrivato da un video che li mostrava insieme sul palco: “quello ci ha dato lo spunto di chiamarli entrambi“.

La performance promette di essere un dialogo musicale tra mondi diversi: la chitarra e il groove di Britti incontrano la voce calda e profonda di Biondi, reinterpretando un classico di Ray Charles in chiave moderna e personale. “Secondo me è divertente, intrattenente“, aggiunge Sayf, sottolineando come il progetto non sia solo tecnica, ma anche gioco e spontaneità.

Le collaborazioni, spiega, nascono da curiosità e stima reciproca: “È bello che si mischino vari mondi e visioni diverse“, creando così sinergie capaci di sorprendere il pubblico e arricchire il proprio percorso artistico.

Hit the Road Jack

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

What you say?

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

Old woman, old woman, don’t treat me so mean

You’re the meanest old woman that I’ve ever seen

I guess if you said so

I’ll have to pack my things and go (that’s right)

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

What you say?

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

Now baby, listen baby, don’t ya treat me this way

‘Cause I’ll be back on my feet some day

(Don’t care if you do ‘cause it’s understood)

(You ain’t got no money, you just ain’t no good)

Well, I guess if you say so

I’ll have to pack my things and go (that’s right)

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

What you say?

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

Well (don’t you come back no more)

Uh, what you say? (Don’t you come back no more)

I didn’t understand you (don’t you come back no more)

You can’t mean that (don’t you come back no more)

Oh, now baby, please (don’t you come back no more)

What you tryin’ to do to me? (Don’t you come back no more)

Oh, don’t treat me like that (don’t you come back no more)