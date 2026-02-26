La partecipazione di Nayt alla serata delle cover rappresenta un momento speciale: con “La canzone dell’amore perduto” l’artista porta sul palco una dimensione più intima e cantautorale, affiancando alla sua identità rap un dialogo emotivo profondo.

“Io Individuo”: identità e collettività nel nuovo progetto di Nayt

“Prima che” anticipa “Io Individuo”, il decimo lavoro in studio di Nayt, disponibile dal 20 marzo. A un anno e mezzo di distanza da Lettera Q, il nuovo disco si presenta come un’indagine lucida e personale sull’identità contemporanea. “Prima che è un manifesto di quello che ci sarà nell’album: parla di individuo e collettività, della volontà di cercare di stare insieme e del non riuscire a sentirsi parte di una collettività, che oggi è un tema molto attuale per ognuno di noi“, ha spiegato l’artista a RTL 102.5.

Serata cover Sanremo, perché Nayt ha scelto “La canzone dell’amore perduto”: significato e testo

Per la serata delle cover la scelta è stata immediata: al suo fianco ci sarà Joan Thiele, artista dalla personalità spiccata e dallo stile inconfondibile. L’intenzione era quella di proporre un brano che mettesse in luce una dimensione più intima e cantautorale, diversa dall’energia rap di “Prima che”. Per questo la decisione è ricaduta su Fabrizio De André e sulla sua intensa “La canzone dell’amore perduto”. “Non vedo l’ora, sono molto felice e onorato di avere Joan su quel palco e onorato di interpretare un pezzo così“, sottolinea Nayt nell’intervista.

L’idea è quella di creare un dialogo artistico e visivo, quasi un riflesso reciproco, per esprimere il significato profondo del brano: l’amore che finisce, ma anche quello che può rinascere. “Mi piace l’idea che parli di amore perduto ma anche di amori nuovi, e mi piaceva l’idea di farlo con una donna e di farci un po’ da specchio“.

La canzone dell’amore perduto

Ricordi sbocciavan le viole

con le nostre parole

“Non ci lasceremo mai, mai e poi mai”,

vorrei dirti ora le stesse cose

ma come fan presto, amore, ad appassire le rose

così per noi

l’amore che strappa i capelli è perduto ormai,

non resta che qualche svogliata carezza e un po’ di tenerezza

e quando ti troverai in mano

quei fiori appassiti al sole

di un aprile ormai lontano,

li rimpiangerai

ma sarà la prima che incontri per strada

che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato,

per un amore nuovo.

e sarà la prima che incontri per strada

che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato,

per un amore nuovo.