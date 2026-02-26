La serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 vedrà un incontro inedito tra musica e televisione: Fulminacci salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Francesca Fagnani per reinterpretare “Parole parole”, il celebre brano di Mina. Un duetto sorprendente che unisce la voce del cantautore alla presenza di una non cantante, trasformando un classico della musica italiana in un momento originale.

Fulminacci: tra Sanremo, nuovo album e palasport

Dopo il debutto al Festival nel 2021 con “Santa Marinella”, che gli valse grande attenzione di pubblico e critica, Fulminacci ritorna sul palco dell’Ariston con il brano “Stupida sfortuna” (Maciste Dischi / Warner Records Italy / Warner Music Italy). Vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima con l’album d’esordio La vita veramente, il cantautore è noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità originali. Il 2026 si preannuncia ricco di impegni: il 13 marzo uscirà il nuovo album “Calcinacci”, seguito ad aprile dal Palazzacci Tour, con tappe nei principali palasport italiani – Roma, Napoli, Milano e Firenze – e numerosi concerti nei festival estivi.

Serata cover Sanremo, perché Fulminacci ha scelto “Parole parole”: significato e testo

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, Fulminacci sarà affiancato da Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice nota per la sua ironia pungente e la capacità di raccontare la realtà con leggerezza e profondità. Insieme proporranno una nuova versione di “Parole parole”, celebre brano di Mina che negli anni ’70 conquistò il pubblico italiano grazie all’interpretazione di Mina e dell’attore Alberto Lupo.

Il cantautore racconta a RTL 102.5: “Non vedo l’ora, Francesca Fagnani è una persona simpatica, intelligente e divertente, e l’ho scelta per questo. Fare “Parole parole”, hit degli anni 70, sarà un omaggio leggero alla televisione italiana: io farò Mina e lei Alberto Lupo“. Questa scelta rappresenta non solo un omaggio alla televisione d’epoca, ma anche un gioco di contrasti tra la voce musicale e quella non cantante, creando un momento originale e fuori dagli schemi. “Nella canzone “Parole parole” una persona parla e l’altra canta: sono contento di avere un non cantante accanto a me“, spiega Fulminacci, sottolineando come la collaborazione con Fagnani trasformi il duetto in un incontro sorprendente tra musica e televisione.

Parole parole

Cara, cosa mi succede stasera?

Ti guardo ed è come la prima volta

Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?

Non vorrei parlare

Cosa sei?

Ma tu sei la frase d’amore cominciata e mai finita

Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai

Tu sei il mio ieri, il mio oggi

Proprio mai

Il mio sempre, inquietudine

Adesso, ormai, ci puoi provare

Chiamami “tormento”, dai, già che ci sei

Tu sei come il vento che porta i violini e le rose

Caramelle non ne voglio più

Certe volte non ti capisco

Le rose e i violini questa sera raccontali a un’altra

Violini e rose li posso sentire

Quando la cosa mi va, se mi va

Quando è il momento e dopo si vedrà

Una parola ancora

Parole, parole, parole

Ascoltami

Parole, parole, parole

Ti prego

Parole, parole, parole

Io ti giuro

Parole, parole, parole, parole

Parole, soltanto parole

Parole tra noi

Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta

Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?

No, non dire nulla, c’è la notte che parla

Cosa sei

La romantica notte

Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai

Tu sei il mio sogno proibito

Proprio mai

È vero, speranza

Nessuno più ti può fermare

Chiamami “passione”, dai, hai visto mai

Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli

Caramelle non ne voglio più

Se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti

La luna ed i grilli normalmente mi tengono sveglia

Mentre io voglio dormire e sognare

L’uomo che a volte c’è in te, quando c’è

Che parla meno, ma può piacere a me

Una parola ancora

Parole, parole, parole

Ascoltami

Parole, parole, parole

Ti prego

Parole, parole, parole

Io ti giuro

Parole, parole, parole, parole

Parole, soltanto parole

Parole tra noi

Che cosa sei?

Parole, parole, parole

Che cosa sei?

Parole, parole, parole

Che cosa sei?

Parole, parole, parole

Che cosa sei?

Parole, parole, parole, parole

Parole, soltanto parole

Parole tra noi