Francesco Renga e Giusy Ferreri portano “Ragazzo solo, ragazza sola” sul palco di Sanremo 2026 in una cover tra emozione e storia.

Al 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga torna sul palco con una speciale cover di “Ragazzo solo, ragazza sola”, omaggio al leggendario David Bowie e al testo italiano firmato da Mogol, pronta a emozionare il pubblico con una nuova interpretazione intensa e coinvolgente.

“Il meglio di me”: introspezione e coraggio di Francesco Renga sul palco di Sanremo 2026

Oltre alla serata cover, Francesco Renga è in gara al 76° Festival di Sanremo con “Il meglio di me”, un brano che esplora le fragilità personali e il percorso verso la propria evoluzione. “È un invito alla responsabilità emotiva e a non scappare più perché il meglio non arriva negando il peggio, ma guardandolo dritto negli occhi, disinnescando e scegliendo chi essere“, spiega l’artista. La canzone è una riflessione sincera sul confrontarsi con le proprie paure per imparare a gestirle senza proiettarle sugli altri, un gesto di coraggio e consapevolezza.

Serata cover Sanremo, perché Francesco Renga ha scelto “Ragazzo solo, ragazza sola”: significato e testo

Nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, al 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga e Giusy Ferreri interpreteranno “Ragazzo solo, ragazza sola”, la versione italiana del capolavoro “Space Oddity” di David Bowie, adattata nel 1970 dal celebre paroliere Mogol.

Sul palco dell’Ariston, Renga e Ferreri promettono un’interpretazione intensa, capace di rispettare la storia del brano pur imprimendo la loro personale sensibilità vocale. Francesco Renga racconta la sua emozione: “Ho un fratello più grande che, fin da bambino, mi faceva ascoltare la musica degli anni Settanta e, tra tutti, David Bowie è l’artista che ha lasciato dentro di me tracce indelebili. Cantarla a Sanremo è un sogno che si avvera e la voce di Giusy insieme alla mia, sono certo, sarà una bellissima sorpresa“.

Giusy Ferreri aggiunge: “Ho accolto con grandissima gioia l’invito di Francesco con il quale ho sempre desiderato avere occasione di cantare. Sarà un’interpretazione di grande responsabilità e rispetto“.

Ragazzo solo, ragazza sola

La mia mente ha preso il volo

Un pensiero uno solo

Io cammino mentre dorme la città

I suoi occhi nella notte

Fanali bianchi nella notte

Una voce che mi parla chi sarà?

Dimmi ragazzo solo dove vai

Perchè tanto dolore?

Hai perduto senza dubbio un grande amore

Ma di amori è tutta piena la città

No ragazza sola, no no no

Stavolta sei in errore

Non ho perso solamente un grande amore

Ieri sera ho perso tutto con lei

Ma lei

I colori della vita

Dei cieli blu

Una come lei non la troverò mai più

Ora ragazzo solo dove andrai

La notte è un grande mare

Se ti serve la mia mano per nuotare

Grazie ma stasera io vorrei morire

Perchè sai negli occhi miei

C’è un angelo, un angelo

Che ormai non vola più

Che ormai non vola più

Che ormai non vola più

C’è lei

I colori della vita

Dei cieli blu

Una come lei non la troverà mai più