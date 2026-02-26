Al 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga torna sul palco con una speciale cover di “Ragazzo solo, ragazza sola”, omaggio al leggendario David Bowie e al testo italiano firmato da Mogol, pronta a emozionare il pubblico con una nuova interpretazione intensa e coinvolgente.
“Il meglio di me”: introspezione e coraggio di Francesco Renga sul palco di Sanremo 2026
Oltre alla serata cover, Francesco Renga è in gara al 76° Festival di Sanremo con “Il meglio di me”, un brano che esplora le fragilità personali e il percorso verso la propria evoluzione. “È un invito alla responsabilità emotiva e a non scappare più perché il meglio non arriva negando il peggio, ma guardandolo dritto negli occhi, disinnescando e scegliendo chi essere“, spiega l’artista. La canzone è una riflessione sincera sul confrontarsi con le proprie paure per imparare a gestirle senza proiettarle sugli altri, un gesto di coraggio e consapevolezza.
Serata cover Sanremo, perché Francesco Renga ha scelto “Ragazzo solo, ragazza sola”: significato e testo
Nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, al 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga e Giusy Ferreri interpreteranno “Ragazzo solo, ragazza sola”, la versione italiana del capolavoro “Space Oddity” di David Bowie, adattata nel 1970 dal celebre paroliere Mogol.
Sul palco dell’Ariston, Renga e Ferreri promettono un’interpretazione intensa, capace di rispettare la storia del brano pur imprimendo la loro personale sensibilità vocale. Francesco Renga racconta la sua emozione: “Ho un fratello più grande che, fin da bambino, mi faceva ascoltare la musica degli anni Settanta e, tra tutti, David Bowie è l’artista che ha lasciato dentro di me tracce indelebili. Cantarla a Sanremo è un sogno che si avvera e la voce di Giusy insieme alla mia, sono certo, sarà una bellissima sorpresa“.
Giusy Ferreri aggiunge: “Ho accolto con grandissima gioia l’invito di Francesco con il quale ho sempre desiderato avere occasione di cantare. Sarà un’interpretazione di grande responsabilità e rispetto“.
Ragazzo solo, ragazza sola
