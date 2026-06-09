Il futuro televisivo di Milo Infante potrebbe presto cambiare radicalmente. Il conduttore potrebbe arrivare presto a Mediaset, dopo l’addio alla Rai.

Milo Infante lascia la Rai e sceglie Mediaset? L’indiscrezione

Nonostante il successo ottenuto con Ore 14, una delle trasmissioni di approfondimento più seguite della televisione italiana, nelle ultime ore si sono moltiplicate le indiscrezioni su un possibile addio di Milo Infante alla Rai.

Secondo quanto riportato da Davidemaggio.it, Infante sarebbe infatti vicino a lasciare il servizio pubblico dopo una lunga carriera costruita all’interno dell’azienda. Un’ipotesi che ha sorpreso molti telespettatori, soprattutto alla luce degli ottimi ascolti registrati sia nella fascia pomeridiana sia con gli speciali in prima serata.

Alla base della possibile decisione ci sarebbe una proposta particolarmente importante arrivata da Mediaset.

Secondo i rumors, il giornalista non sarebbe destinato soltanto alla conduzione di un nuovo programma di informazione, probabilmente su Retequattro, ma potrebbe ricevere anche un ruolo manageriale all’interno del gruppo. L’eventuale approdo a Cologno Monzese porterebbe Infante a confrontarsi con alcuni dei principali volti dell’informazione Mediaset, tra cui Gianluigi Nuzzi, con cui negli ultimi anni ha condiviso l’attenzione verso numerosi casi di cronaca.

La Rai non vuole perdere Milo Infante

Nonostante le voci sempre più insistenti, la partita non sarebbe ancora chiusa. La Rai sarebbe infatti intenzionata a fare il possibile per convincere Milo Infante a restare, consapevole del valore editoriale e professionale che rappresenta per l’azienda.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il conduttore continuerà il suo percorso nel servizio pubblico oppure se inizierà una nuova avventura professionale sotto le insegne di Mediaset.