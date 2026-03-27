Rai, scontro sui palinsesti tra Bruno Vespa e Milo Infante: accuse e repliche

Rai, scontro sui palinsesti tra Bruno Vespa e Milo Infante: accuse e repliche

Rai, tensioni sui palinsesti: il confronto tra Bruno Vespa e Milo Infante accende il dibattito tra accuse e richiami al rispetto degli orari.

In Rai si è aperto un confronto acceso sulla gestione dei palinsesti e sul rispetto degli orari di messa in onda, con ripercussioni tra programmi di reti diverse. Le recenti dichiarazioni di Bruno Vespa e la replica indiretta di Milo Infante hanno riportato l’attenzione su ritardi, sovrapposizioni e possibili interferenze tra trasmissioni, alimentando un clima di tensione interna legato anche agli equilibri tra ascolti e organizzazione della programmazione.

Caos in Rai: l’accusa di Bruno Vespa

Le tensioni si inseriscono in un quadro più ampio di riorganizzazione dei palinsesti e di ridefinizione degli equilibri tra programmi delle diverse reti. Il 25 marzo, nel corso di Porta a Porta, Bruno Vespa ha sollevato la questione con toni espliciti: “Vorrei rivolgermi ai responsabili di questa azienda perché facciano rispettare le regole… C’è una trasmissione che se ne frega del limite orario e sfora sovrapponendosi a noi. Non è buona educazione”. In un altro passaggio ha ribadito: “Alla mia azienda, quella in cui vivo da 60 anni, chiedo la cortesia di ripristinare le regole”.

Anche l’appello iniziale è stato formulato con una certa enfasi: “Una cortese, sottomessa preghiera ai responsabili di quest’azienda perché facciano rispettare le regole”.

Caos in Rai: la replica di Milo Infante alle accuse di Bruno Vespa

In Rai si registra un clima di crescente attrito legato alla gestione dei tempi televisivi e alla sovrapposizione tra programmi. Giovedì 26 marzo, in apertura e in chiusura di Milo Infante durante la puntata di Ore 14 Sera, il conduttore ha replicato alle osservazioni di Bruno Vespa, che nelle ore precedenti aveva mosso una critica indiretta a una trasmissione per sforare e interferire con la messa in onda di Porta a Porta.

Infante ha sottolineato il tema della puntualità, evidenziando come il programma inizi spesso in ritardo per ragioni legate alla scaletta complessiva: “Sono le 21:32 quando Milo Infante apre l’appuntamento settimanale di Ore 14 Sera”. Ha poi aggiunto, in riferimento agli orari: “Questa è una trasmissione estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono, non altrettanto così la partenza…”.

Nel suo intervento ha ribadito anche il rapporto con l’azienda e il rispetto delle regole: “Ma noi le regole le conosciamo, le rispettiamo e soprattutto rispettiamo l’azienda che dà lavoro al sottoscritto e alla squadra di Ore 14 che comunque non si lamenta mai” Il passaggio alla pubblicità è stato accompagnato da un’ulteriore sottolineatura: “Diamo puntuale, addirittura 8 secondi prima del dovuto, la linea alla pubblicità”, rafforzando l’idea di una risposta indiretta alle critiche ricevute.

In questo contesto, la vicenda evidenzia come la questione degli orari di programmazione vada oltre il semplice rispetto delle scalette, diventando il riflesso di equilibri interni delicati e di una competizione tra trasmissioni che condividono lo stesso servizio pubblico. Le dichiarazioni contrapposte di Bruno Vespa e Milo Infante, seppur indirette, mettono in luce una frizione che coinvolge non solo i conduttori ma anche le scelte editoriali dell’azienda, chiamata a garantire coordinamento, chiarezza nelle regole e una gestione più armonizzata dei palinsesti per evitare sovrapposizioni e ulteriori tensioni tra le reti.