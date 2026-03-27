Errore di palinsesto sulla Rai e reazioni ironiche: Fiorello e Biggio commentano l’imprevisto tra difficoltà e battute in diretta social.

Tra un imprevisto di programmazione sulla Rai e l’ironia con cui Fiorello e Fabrizio Biggio hanno gestito l’episodio, emerge uno spaccato che racconta bene la complessità della macchina televisiva. Da un lato un errore tecnico che ha portato alla messa in onda di una replica già trasmessa, dall’altro la reazione immediata dei conduttori, che hanno scelto di affrontare la situazione con leggerezza e spirito di adattamento, evidenziando anche le difficoltà organizzative di una rete articolata.

L’errore di messa in onda e la reazione ironica dei conduttori

Un inconveniente tecnico ha caratterizzato la programmazione di Rai Due nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, quando è andata in onda per errore una replica già trasmessa della puntata di “La Mattinanza”, lo spazio che raccoglie i momenti migliori del programma radiofonico “La Pennicanza” condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. I due si sono accorti rapidamente dell’anomalia e hanno tentato di contattare gli uffici competenti della rete, senza però riuscire a ottenere risposte nelle prime ore del mattino. Di fronte all’assenza di interlocutori, hanno scelto di affrontare la situazione con ironia, avviando una diretta su Instagram in cui hanno raccontato l’accaduto e condiviso il loro stupore per la mancata reperibilità dei responsabili.

Rai, clamoroso errore: va in onda la replica della replica. La reazione immediata di Fiorello

Nel corso della diretta, i due hanno commentato l’episodio con tono leggero, provando anche a comprendere le difficoltà organizzative di una rete articolata. “In Rai“, hanno detto, “siccome hanno, insomma ragazzi in Rai hanno tre reti, non è che è facile, poi c’è il Rai Play, il Rai Storia, il Rai Yo-Yo, come fai a stare dietro a tutti, è difficile, bisogna anche comprendere che può succedere…”. Fiorello ha poi aggiunto ulteriori considerazioni ironiche sul tentativo di contatto con gli uffici: “Io stamattina ho chiamato chiunque, dormivano tutti, non c’era uno, non c’era uno vivo in Rai. Erano tutti morti, tutti: scusate sta andando in onda la replica della replica, c’è qualcuno, c’è qualcuno“. La situazione è stata ulteriormente enfatizzata da un episodio paradossale, quando un contatto Rai ha suggerito una soluzione ormai anacronistica: “Aspetta ora mandiamo un fax“.