Fiorello nel suo programma radiofonico e televisivo “La Pennicanza” è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2026 che è appena terminato. Non è apparso in TV pur essendo presente all’Ariston dove ha condotto una puntata speciale celebrando l’evento ma è tornato su uno dei temi scottanti di quest’anno, il rapporto burrascoso con Mediaset.

Fiorello e Mediaset, il must del programma

“La Pennicanza” è un programma radiofonico che analizza gli eventi della settimana nel pieno stile di Fiorello, con ironia ma risultando comunque pungente istrionico per l’ascoltatore.

Tra una notizia e l’altra vi sono le imitazioni e una delle più interessanti è quella di Pier Silvio Berlusconi, il capo supremo di Mediaset che lui imita magistralmente immaginando una telefonata all’interno del programma e trattando i temi di puntata.

L’ospitata mancata, il segnale da Cologno Monzese

In una delle puntate più recenti del programma Fiorello ha parlato, senza fare direttamente i nomi, di un’ospitata mancata da parte di un personaggio famoso che lavora per l’azienda milanese.

Il nome non c’è ma l’evento sì, questa star aveva manifestato l’intenzione di intervenire come ospite nel programma di Radio 2 e Fiorello ne era felice. Dall’altra parte però è arrivato il rifiuto del Biscione.

Il risultato finale, come riportato da Biccy.it, un’ospitata mancata da parte di un VIP che quindi non vedremo in televisione e non sentiremo alla radio. Che sia stato un gesto di ripicca per le parole taglienti di Fiorello? Non lo sappiamo, quel che è sicuro è che ha fatto e sta facendo parlare, come è tipico del suo stile.