C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, non solo per saper chi saranno i concorrenti che si metteranno in gioco ma anche per capire se ci saranno o meno novità in giuria. La riposta in tal senso l’ha data la stessa conduttrice Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Elettra Lamborghini nel cast?

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, il dance show targato Rai che ottiene sempre grandi ascolti. C’è tanta curiosità tra il pubblico per capire chi saranno i nuovi concorrenti. La conduttrice Milly Carlucci, in una lunga intervista per il settimanale Chi, dove ha parlato proprio della nuova edizione.

Da alcune settimane, ad esempio, circola la voce di una possibile presenza nel cast di Elettra Lamborghini, ecco cosa ha detto in tal senso la Carlucci: “devo acchiappare Elettra ed è come prendere una rondine che sta sfrecciando nel cielo…” Una frase che lascia aperte diverse interpretazioni.

Ballando con le Stelle, chi saranno i nuovi giudici? La decisione di Milly Carlucci

Nelle ultime settimane sono circolati alcuni nomi come possibili nuovi giudici di “Ballando con le Stelle“, come quello di Giuseppe Cruciani. A Chi però Milly Carlucci ha fatto chiarezza: “la giuria in pectore è sempre confermata di anno in anno, poi la vita può anche portare a fare delle cose diverse, ma diciamo che non è un argomento di questo momento…” Le parole della Carlucci lasciano intendere che potrebbero non esserci dunque cambiamenti in giuria. Staremo a vedere.