Scontro social: Daniela Martani accusa Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli dopo il Grande Fratello Vip

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 29/04/2026, Daniela Martani è tornata all’attacco su X, sollevando due diverse polemiche che riguardano due volti noti del mondo televisivo: Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli. Con tono diretto, l’ex naufraga ha richiamato alla memoria un rapporto di amicizia che, a suo dire, si sarebbe interrotto con l’arrivo della notorietà di Manzini, e ha rilanciato vecchie critiche su Lucarelli accusandola di ipocrisia e opportunismo.

Le dichiarazioni di Martani hanno subito acceso il dibattito online, richiamando post e vecchi scambi sui social che sembrano confermare rapporti passati. Nella discussione sono emersi dettagli su episodi datati, testimonianze digitali e lo storico confronto tra Martani e Lucarelli, che in passato aveva già visto scintille e accuse reciproche. In questo articolo ricostruiamo i punti principali del confronto, le prove citate e il contesto mediatico che alimenta la polemica.

La frattura con Francesca Manzini

Secondo Daniela Martani, la relazione con Francesca Manzini si è incrinata quando l’imitatrice ha iniziato a lavorare in tv e ad ottenere visibilità. Martani ha raccontato di un passato fatto di pranzi condivisi e visite reciproche, ricordando un’intimità che sarebbe poi svanita: oggi, sostiene, gli incontri diventano freddi e i saluti appena accennati.

Questa versione dipinge una distanza emotiva che, nella lettura di Martani, sarebbe stata causata dalla trasformazione della vita professionale di Manzini e dalla conseguente mutata disponibilità relazionale.

Il post del 2015 e le prove social

Per supportare la sua versione Martani ha richiamato un vecchio post del 2015 che documenterebbe momenti di amicizia e complicità con Manzini, in cui si ironizzava anche sulla scelta vegana dell’ex hostess. Quel messaggio sui social è stato citato come prova tangibile di un rapporto reale e non effimero, e ha riacceso la domanda su cosa accada alle relazioni quando cambia la notorietà pubblica. Il riferimento al 2015 è utile anche per collocare temporalmente la frequentazione, dato che in quegli anni Manzini aveva iniziato a farsi conoscere tramite programmi radiofonici.

Il cambiamento dopo il successo

Francesca Manzini, prima di diventare una presenza ricorrente nel palinsesto televisivo, aveva lavorato in trasmissioni radio come Vieni avanti Kiss Kiss, Stile libero e Stanza Selvaggia (programma andato in onda su Radio m2o dal 2014 al 2016). Martani interpreta il distacco come una scelta legata al successo, mentre altri strumenti di analisi sociale parlano di dinamiche comuni quando cambia la posizione pubblica: alcune amicizie resistono, altre si trasformano. La vicenda, comunque, rimane aperta e alimenta curiosità sul rapporto tra vita privata e carriera mediatica.

Le accuse a Selvaggia Lucarelli

Oltre a Manzini, Daniela Martani ha rivolto parole dure anche a Selvaggia Lucarelli, criticandone la coerenza per l’accettazione del ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Martani ha accusato Lucarelli di aver giudicato il programma e la conduttrice in passato, per poi accettare un incarico che le avrebbe portato benefici economici e visibilità. L’attacco si concentra sull’idea di contraddizione tra dichiarazioni pubbliche e scelte professionali.

Il contesto delle critiche

Nel suo intervento Martani ha sostenuto che internet conserva memoria di dichiarazioni e interviste, citando il passato giudizio critico di Lucarelli verso il programma e verso la conduttrice. Tuttavia, va ricordato che, nelle cronache, l’intervento di Lucarelli era stato più una battuta o una frecciatina che una condanna totale, e che la stessa Ilary Blasi aveva reagito con ironia leggendo quella frase. Questo sfondo attenua in parte l’accusa di incoerenza, ma non impedisce che la polemica diventi tema di dibattito pubblico.

Reazioni, passato e conseguenze

La tensione tra Martani e Lucarelli non è una novità: in passato le due si sono già scontrate pubblicamente e sono circolate accuse reciproche, inclusa quella secondo cui Martani avrebbe lanciato verso Lucarelli un oggetto simile a una pigna. Questi episodi rafforzano l’idea di un confronto che va oltre la singola serata e affonda le radici in un rapporto fatto di stoccate e rinfacci passati. Il richiamo alle vecchie ruggini serve anche a spiegare perché certe parole, dette oggi, trovino immediata eco sui social.

In chiusura, la vicenda mette in luce due aspetti ricorrenti del mondo dello spettacolo: la fragilità delle relazioni personali di fronte alla notorietà e la facilità con cui il pubblico interpreta le scelte professionali come segnali di incoerenza morale. Resta da vedere se dalle parole di Daniela Martani scaturirà un confronto diretto con Francesca Manzini o con Selvaggia Lucarelli, o se la vicenda si fermerà alla cronaca social e alle discussioni tra i telespettatori.