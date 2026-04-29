Accuse contro James Comey per un post social: dettagli sull'atto d'accusa

Un post cancellato su Instagram ha scatenato un'indagine che ha portato a un atto d'accusa contro James Comey, con accuse di minaccia e trasmissione di una comunicazione minacciosa

La vicenda che coinvolge James Comey ha assunto una svolta giudiziaria significativa dopo che un’immagine pubblicata su un social network è stata interpretata come una possibile minaccia nei confronti del presidente degli Stati Uniti. La foto, che raffigurava conchiglie disposte a formare i numeri «86 47», è stata rimossa dall’autore con una spiegazione, ma non prima di attirare l’attenzione di avversari politici e funzionari governativi.

Questo episodio è diventato il fulcro di un’indagine che ora ha prodotto un atto d’accusa formale, un fatto senza precedenti nella storia recente degli Stati Uniti per un ex capo del FBI.

Il caso mette a confronto elementi di comunicazione digitale, interpretazioni simboliche e procedure legali federali. Per comprendere le ragioni che hanno condotto all’incriminazione, è utile analizzare il contenuto del post, la lettura politica che ne è stata data e la risposta dell’apparato giudiziario.

Nel racconto che segue saranno ricostruiti i passaggi principali dell’accaduto, le accuse mosse dall’accusa e le reazioni pubbliche e istituzionali.

L’origine del caso e l’immagine incriminata

La pubblicazione su Instagram ritratta come una «curiosa formazione di conchiglie» è diventata la pietra angolare delle accuse. Secondo l’accusa, i numeri presenti nella foto — «86» e «47» — avrebbero un significato codificato: il primo termine, nel gergo della ristorazione, indica l’atto di eliminare o rimuovere definitivamente qualcosa dal servizio, mentre il secondo sarebbe riferito al numero presidenziale.

Questa interpretazione ha trasformato un’immagine apparentemente banale in un presunto atto comunicativo volto a voler togliere di mezzo una figura pubblica. Il post è stato poi cancellato dall’autore che ha sostenuto di non essersi reso conto delle possibili letture violente e di essere contrario alla violenza in ogni forma.

Il ruolo dei simboli e della percezione pubblica

La vicenda mette in evidenza come segni e numeri possano essere rielaborati in chiave politica. Nel contesto di forti tensioni tra fazioni, quello che per alcuni è un gioco di parole o un dettaglio estetico può essere interpretato da altri come un incitamento. Figure politiche repubblicane e alte cariche governative hanno denunciato la pubblicazione, definendola una forma di minaccia e richiedendo indagini immediate. Questo spostamento dalla dimensione digitale a quella giudiziaria illustra il potere delle immagini sui social di diventare prova o pretesto per azioni legali.

Le imputazioni formali e la posizione dell’accusa

Un gran giurì del Distretto orientale della North Carolina ha emesso un atto d’accusa che comprende due capi di imputazione. Il primo accusa l’imputato di aver consapevolmente minacciato di uccidere o di infliggere gravi lesioni fisiche al presidente; il secondo contesta la trasmissione consapevole e volontaria di una comunicazione interstatale contenente una minaccia di morte. L’attorney general ha sottolineato che, pur riconoscendo l’eccezionalità del caso per il nome coinvolto, la condotta contestata rientra in comportamenti che il Dipartimento di Giustizia non tollera e che saranno sempre perseguiti.

Il quadro procedurale

L’incriminazione è stata descritta dall’accusa come una risposta necessaria a un presunto atto di violenza verbale e simbolica. Le ipotesi di reato si basano sia su elementi interpretativi del contenuto pubblicato sia sul presupposto che la comunicazione abbia valenza interstatale. I pubblici ministeri si rifanno a norme che puniscono le minacce rivolte a funzionari federali, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza personale del presidente come interesse pubblico primario.

Reazioni politiche, pubbliche e la difesa

Dal punto di vista politico, la vicenda ha sollevato immediate tensioni. Membri del partito avverso hanno attaccato duremente l’autore del post, etichettando il gesto come un invito alla violenza; c’è stata anche chiesta di interventi rapidi e indagini. Tra le dichiarazioni più nette, personalità di spicco hanno chiesto punizioni severe, mentre altri osservatori hanno invitato alla cautela, rimarcando il rischio di interpretazioni eccessive dei simboli sociali. Il dibattito pubblico ha oscillato tra richiesta di responsabilità e difesa della libertà di espressione.

Dal lato della difesa, Comey ha respinto le accuse definendosi innocente e ha espresso fiducia nel processo giudiziario federale in un intervento pubblicato su Substack. Ha affermato di non aver paura e di credere nell’indipendenza della magistratura, invitando al rispetto delle procedure e alla conservazione dei valori che dovrebbero guidare il Dipartimento di Giustizia. In passato, l’ex direttore era già stato oggetto di altre contestazioni: era stato accusato di aver mentito al Congresso durante un’audizione nel settembre del 2026, e successivamente alcune di quelle indagini erano state archiviate da autorità competenti.