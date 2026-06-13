Home > Flash news > Mondiali 2026, oggi Brasile-Marocco - Diretta

Mondiali 2026, oggi Brasile-Marocco - Diretta

Mondiali 2026, oggi Brasile-Marocco - Diretta

(Adnkronos) - Debutto ai Mondiali 2026 per il Brasile di Carlo Ancelotti. La Selecao sfida il Marocco - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella prima giornata del girone C, completato da Scozia e Haiti. Grande attesa per la prima di Ancelotti da commissario tecnico verdeoro, che arriva a...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Debutto ai Mondiali 2026 per il Brasile di Carlo Ancelotti. La Selecao sfida il Marocco – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella prima giornata del girone C, completato da Scozia e Haiti. Grande attesa per la prima di Ancelotti da commissario tecnico verdeoro, che arriva al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, con l’ambizione di conquistare il sesto Mondiale della storia brasiliana. 

 

Alle 3 in programma Scozia-Haiti, alle 6 Australia-Turchia. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Brasile
00LIVE · Girone C
Marocco

Prossime partite

Oggi
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia
Australia
06:00CESTGirone D
Turchia
Germania
19:00CESTGirone E
Curaçao
Olanda
22:00CESTGirone F
Giappone

Risultati

sab 13 giu
Qatar
11FT · Girone B
Svizzera
Stati Uniti
41FT · Girone D
Paraguay
ven 12 giu
Canada
11FT · Girone B
Bosnia
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
Aggiornato 00:20 CEST