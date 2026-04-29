Indagini sull'atto di clemenza a Nicole Minetti: controlli dall'Uruguay a Ibiza

Il Quirinale ha chiesto controlli rapidi e internazionali: dall'adozione del figlio alle relazioni del compagno, le indagini potrebbero aprire la strada a una revoca della grazia

Negli ultimi giorni è scoppiata una nuova fase di controlli sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale ha inviato una richiesta al ministero della Giustizia per chiarire con urgenza se le circostanze presentate a corredo dell’istanza di clemenza fossero complete e rispondenti al vero; in conseguenza di ciò la procura generale di Milano ha delegato l’Interpol a svolgere accertamenti all’estero.

Le verifiche riguardano più aspetti della vita recente di Minetti e del suo entourage, e si estendono dall’Uruguay a Ibiza fino ad altri contesti internazionali. L’obiettivo ufficiale è ottenere documenti e riscontri utili a stabilire se il quadro che aveva convinto le autorità a favore della clemenza corrisponda alla realtà o se invece vi siano omissioni o ricostruzioni errate.

Chi conduce le verifiche e perché

La procura generale di Milano, guidata dalla procuratrice Francesca Nanni insieme al sostituto pg Gaetano Brusa, ha affidato a Interpol una serie di accertamenti mirati. Questa scelta è motivata dalla necessità di ottenere rapidamente elementi probatori oltremare, poiché alcune delle circostanze controverse coinvolgono persone e luoghi esteri.

Il ricorso all’organismo internazionale di cooperazione di polizia evidenzia la portata transnazionale delle indagini, che non si limitano ai documenti già acquisiti in Italia.

Ambito operativo delle indagini

Le verifiche si concentrano su vari punti: le modalità e i documenti legati all’adozione del figlio affidato a Minetti e al compagno, le presunte esigenze di cure negli Stati Uniti indicate nelle carte presentate per la richiesta di clemenza, la natura dei rapporti con il compagno Giuseppe Cipriani e la sua eventuale comparazione con i cosiddetti file legati a Jeffrey Epstein. Vengono inoltre esaminate segnalazioni su presunte procedure penali in Sud America e in Spagna, nonché racconti relativi alla morte di avvocati collegati alle vicende.

Il quadro documentale che portò alla grazia

La decisione di concedere la grazia era basata su una documentazione che descriveva un cambiamento di vita della condannata: il consolidamento di un nucleo familiare, l’adozione di un minore con problemi di salute che avrebbe richiesto cure specifiche, e il tempo trascorso dai reati commessi. Tra i documenti più rilevanti c’è il parere del sostituto procuratore generale datato 9 gennaio, che aveva espresso valutazioni favorevoli e rappresentato la Minetti come una persona pentita e riabilitata agli occhi della giustizia.

Ruolo del ministero e del Quirinale

Il ministero della Giustizia, nella figura del ministro e degli uffici competenti, aveva poi confermato il quadro offerto dalla procura, e questi atti sono stati posti all’attenzione del Presidente della Repubblica per la firma dell’atto di clemenza. Tuttavia il Quirinale ha precisato di non disporre di strumenti investigativi autonomi: la verifica richiesta si fonda quindi sulle acquisizioni di procura e ministero e sulle nuove informazioni riportate dalla stampa che hanno fatto sorgere dubbi significativi.

Possibili conseguenze e scenari futuri

Se le indagini internazionali dovessero emergere con elementi divergenti rispetto a quanto dichiarato, la strada procedurale potrebbe prevedere la revisione dell’atto di clemenza e persino la sua revoca, in un ambito giuridico complesso e inedito. Oltre alla prospettiva amministrativa sulla grazia, le nuove evidenze potrebbero alimentare ulteriori approfondimenti giudiziari nei confronti di Minetti e di eventuali terzi coinvolti.

Sul piano politico e mediatico la vicenda ha già generato tensioni: incontri istituzionali interni, come il confronto tra esponenti del ministero e della presidenza del Consiglio, hanno registrato la necessità di «fare chiarezza» sulle ragioni che avevano indotto all’atto di clemenza. L’esito delle verifiche influenzerà tanto decisioni formali quanto la percezione pubblica sull’affidabilità delle procedure.

La posizione di Minetti e i prossimi passi

La stessa Minetti, tramite i suoi legali, ha respinto le ricostruzioni giornalistiche definendole infondate e lesive, annunciando azioni civili e penali per tutelare la propria reputazione. Intanto la procura generale ha sottolineato di aver agito sulla base di una delega formale del ministero e di voler accertare i fatti indicati nei media. Alla fine sarà il Quirinale a valutare gli esiti delle verifiche ricevute e a decidere eventuali sviluppi sull’atto di clemenza.

In attesa che Interpol completi i riscontri internazionali, la vicenda resta aperta su più fronti: giuridico, amministrativo e politico. Le informazioni che emergeranno nei prossimi giorni determineranno la possibilità di confermare la versione iniziale o di riaprire il procedimento sulla grazia, con tutte le implicazioni connesse per le persone coinvolte.