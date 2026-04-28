Valeria Marini ha avuto un inizio di avventura al GFVip molto scoppiettante, ha prima convinto gli inquilini e poi fatti preoccupare per la sua salute.

Valeria Marini ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip facendo la conoscenza con gli altri ospiti che sapevano già del suo arrivo, nonostante un ingresso sereno nel corso della serata è successo qualcosa che ha fatto preoccupare tutti gli inquilini perché era un pericolo molto serio. Scopriamo cosa è accaduto.

L’ingresso di Valeria Marini nella casa

Valeria Marini ha aperto la porta rossa ed è entrata nella casa, indossando un abito nero e portando un vassoio di pasticcini tra le mani, un modo di presentarsi felice e sereno per mostrare il gradimento di trovarsi lì.

Non tutti i coinquilini hanno mangiato i pasticcini offerti da Valeria, lei ne ha mangiato qualcuno e ha anche mangiato la cena che avevano cucinato.

All’inizio sembrava una classica puntata in diretta ma ad un certo punto qualcosa è cambiato e l’umore si è subito fatto serio e cupo perché si temeva per la salute di un co-inquilino.

Valeria è stata male, forse colpa di un pasticcino

L’inquilino che è stato male è proprio Valeria Marini che dopo aver mangiato i dolci si è spostata nel giardino e si è messa a vomitare, all’inizio nessuno dei concorrenti l’ha aiutata, a parte Marco Berry, poi è arrivata in suo soccorso anche Alessandra Mussolini.

E’ iniziata quindi la psicosi, temendo un possibile contagio, gli inquilini hanno fatto allontanare Valeria, lasciandola isolata, lei si è distesa e ha provato a calmarsi.

Nel mentre gli inquilini hanno provato a valutare cosa possa essere successo, tra questi, come riporta CaffeinaMagazine.it anche Antonella Elia che ha parlato di una presenza strana sulla mela. Forse si trovava qualcosa di tossico che la Marini ha ingerito.

Paola Caruso e Alessandra Mussolini temendo un rischio virus e volendo evitare il contagio si sono trasferite nel monolocale, ora gli inquilini staranno più attenti al cibo, il loro comportamento ha scatenato i social che hanno fatto battute e meme su quanto accaduto.