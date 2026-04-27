Il Grande Fratello VIP continua ad incendiare gli animi sia degli inquilini della casa che del pubblico che sui social si scatena ad ogni battuta dei personaggi famosi presenti all’interno della casa. Anche in un momento senza la diretta serale sono riusciti a creare un qualcosa di unico che ha fatto chiaccherare tutti per ore.

Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Renato e la sua presenza da “sciupafemmine” nella casa

Renato Biancardi è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di questa edizione 2026 del GF VIP il ragazzo napoletano fa chiaccherare tutti, sia dentro che fuori la casa.

Prima è stato al centro dei discorsi per la sua volontà di lasciare la casa prima del tempo, sopraffatto dall’ansia di non potercela fare e ora, quando tutto si è stabilizzato sembra aver trovato la propria dimensione.

Dimensione legata al suo essere sciupafemmine, prima aveva interesse in Ibiza Altea e ora si è focalizzato su Lucia Ilardo con la quale ha trovato davvero una bella intesa.

Il rapporto tra i due non è passato inosservato agli altri inquilini che hanno commentato la loro evoluzione.

Adriana Volpe e il commento su Renato, Mussolini attacca

Adriana Volpe chiaccherando con Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro, osservando la scena che si stava svolgendo in giardino ha espresso il proprio parere sul gieffino napoletano.

“Per me Renato è fluido, per è dai, un po’ così”, questo il commento di Adriana Volpe, riportato da Biccy.it a cui ha prontamente risposto Alessandra Mussolini – “E quindi? Pure se fosse che ci sarebbe di strano?“

Mussolini ha poi parlato in merito alla fludità con Biancardi che ha detto – “Ovvio sono d’accordo però è giusto e bello se lo sei”, facendo intendere di essere interessato solo alle donne e di non essere fluido.

Per Raimondo Todaro Biancardi non è fluido a lui “Basta che respirino”, una battuta sul fatto che lui ha un approccio tout court con le donne. Il diretto interessato ha replicato spiegando che in realtà egli è molto selettivo, forse fin troppo, chiudendo con una frase che racchiude il senso del discorso – “se lo fossi stato mi sarei divertito 3.000 volte di più”.

Sui social la vera vincitrice è stata Alessandra Mussolini, il pubblico ha apprezzato l’onesta intellettuale dell’ex europarlamentare, che nel corso della sua carriera politica si è spesa attivamente contro l’omofobia.