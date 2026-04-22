Al Grande Fratello Vip, le prove per una coreografia diventano rapidamente motivo di tensione tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini . Differenze di visione e difficoltà nel trovare un’intesa trasformano un momento creativo in un acceso confronto, mettendo in evidenza caratteri e dinamiche del gruppo.

Scontro durante le prove della coreografia al GF Vip

Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini è impegnata nella preparazione di una coreografia pensata per la prossima puntata del reality. Durante le prove, però, emergono subito divergenze con Alessandra Mussolini, che non condivide l’impostazione proposta dall’imitatrice, soprattutto riguardo ai movimenti e alla disposizione scenica dei partecipanti. La tensione cresce rapidamente quando Francesca prova a far valere la propria idea: “Ascoltami una volta tanto.

Siamo tutti in scena e ci dobbiamo divertire tutti”. La risposta di Alessandra è netta e poco conciliante: “Questo a me non piace perché ci impicciamo. Noi non facciamo avanti e indietro“. Francesca ribadisce la necessità di ordine e centralità nella coreografia: “Non capisci cosa non vuoi capire. È un discorso di pulizia nella coreografia. Io devo stare centrale con Paola e Lucia“.

Anche Marco Berry interviene criticando le scelte dell’ideatrice, mentre Alessandra replica con fermezza: “Noi facciamo ciò che crediamo“. Nonostante un tentativo successivo di chiarimento tra le due, la distanza di vedute resta evidente e nessun accordo viene raggiunto.

“Non rispetta nessuno”. Scontro al Gf Vip tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini

Dopo l’ennesimo confronto acceso, Francesca Manzini si lascia sopraffare dalla frustrazione e si sfoga davanti agli altri concorrenti, arrivando alle lacrime. “Non c’è ascolto, non c’è niente“, afferma visibilmente provata. In quel momento alcuni coinquilini provano a sostenerla, tra cui Raimondo Todaro e Adriana Volpe, che cercano di riportare serenità nel gruppo. Con tono leggero, Raimondo commenta: “Per una volta che non mi hai seguito“.

La situazione, però, resta tesa e Francesca arriva a mettere in discussione il proprio ruolo nelle prove: “Ora mi levo da questa cosa e non faccio più la coreografa. Mi hanno parlato sopra tutto il tempo“. Adriana Volpe interviene offrendo una chiave di lettura più equilibrata: “Devi trovare una mediazione. Secondo me, c’è un passaggio che andava condiviso. A loro ha dato fastidio che tu sei uscita e hai detto decido io“. Nonostante i tentativi di mediazione, Francesca rimane convinta della propria posizione, sottolineando il comportamento di Alessandra Mussolini: “Lei non rispetta nessuno e non è colpa mia“.