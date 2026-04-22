La puntata del GF VIP del 22 aprile 2026 si avvicina con grande attesa, soprattutto per l’esito di un televoto che sembra già aver indirizzato il destino dei concorrenti in nomination. Tra tensioni nella Casa e sondaggi sempre più netti, il pubblico si prepara a scoprire chi riuscirà a salvarsi e chi, invece, rischia seriamente di avvicinarsi all’eliminazione.

Gli equilibri nella Casa del GF Vip e il rischio eliminazione

Le dinamiche interne sembrano rispecchiare quanto emerge anche all’esterno. Adriana Volpe continua a distinguersi per una presenza costante e ben riconoscibile, riuscendo a mantenere stabile il favore del pubblico. Alessandra Mussolini, pur restando una figura divisiva, conserva comunque una parte importante di sostenitori che le permette di restare competitiva.

Più complicato, invece, il percorso di Paola Caruso, che fatica a ritagliarsi uno spazio centrale nelle vicende della Casa e appare sempre più ai margini delle principali strategie di gioco.

A pesare sulla sua posizione c’è anche la recente polemica che l’ha vista contrapposta ad Antonella Elia, prima finalista ufficiale del programma, episodio che sembra aver influenzato ulteriormente la percezione del pubblico.

Gf Vip, la verità dai sondaggi: chi viene eliminata tra Adriana, Alessandra e Paola

La puntata del Grande Fratello VIP in onda questa sera, 22 aprile 2026, su Canale 5 si preannuncia ricca di tensione e possibili colpi di scena. L’attenzione del pubblico è concentrata soprattutto sull’esito delle nomination, che questa settimana appaiono particolarmente sbilanciate e tra le più discusse dell’intera edizione.

In nomination ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso, tre concorrenti che hanno avuto percorsi molto diversi all’interno della Casa. Secondo i dati emersi dal sondaggio di Libero.it, Adriana Volpe domina nettamente con il 68% delle preferenze, confermandosi una delle protagoniste più forti e sostenute di questa fase del programma. Alessandra Mussolini segue con il 31%, mantenendo una posizione abbastanza solida ma comunque distante dalla vetta. Decisamente più critica, invece, la situazione di Paola Caruso, che raccoglie soltanto il 2% dei consensi e si ritrova così come la concorrente più a rischio, principale candidata al ballottaggio eliminatorio.