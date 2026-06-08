Jannik Sinner si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti medici programmati dopo il malessere accusato al Roland Garros, nell’ambito di un percorso di controlli già avviato nei giorni scorsi tra diverse strutture specialistiche: come sta il numero 1 del mondo?

Dal malore a Parigi alla ripartenza: controlli, prudenza e programma confermato verso Wimbledon per Jannik Sinner

Il problema fisico era emerso nel corso del match del 28 maggio, con sintomi riconducibili a un forte stress fisico e a un possibile colpo di calore, che ha compromesso la sua tenuta nella fase decisiva dell’incontro. Dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Sinner ha seguito un percorso di monitoraggio progressivo, passando prima per Torino e poi fermandosi in Gallura, prima di arrivare a Milano per gli ultimi approfondimenti clinici.

Nonostante la situazione abbia generato attenzione e apprensione tra i tifosi, il programma sportivo non cambia: il tennista dovrebbe riprendere gli allenamenti a Montecarlo già da mercoledì, proseguendo la preparazione in vista della stagione sull’erba. Come già previsto dal suo staff, non disputerà tornei preparatori prima di Wimbledon, scelta mirata a gestire al meglio il recupero fisico e la preparazione atletica.

Intanto, gli esami al San Raffaele serviranno a chiudere il quadro clinico e a escludere eventuali complicazioni dopo il malessere accusato a Parigi.

Jannik Sinner in ospedale a Milano, cresce la preoccupazione: come sta?

Jannik Sinner si è presentato nella mattinata di oggi all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti medici programmati, inseriti in un percorso di verifiche già avviato nei giorni scorsi. I controlli rientrerebbero in un iter di approfondimento legato al malessere accusato al Roland Garros, dove Sinner ha avuto un calo fisico evidente a partire dal terzo set della sfida contro Juan Manuel Cerundolo. In quel match, dopo aver dominato con due set e 5-1 di vantaggio, il tennista ha subito una rimonta fino alla sconfitta al quinto set, in una partita segnata da crampi, problemi fisici e un progressivo calo di energie.

Subito dopo Parigi, l’azzurro si era sottoposto a esami anche al J Medical di Torino, prima di concedersi qualche giorno di riposo in Sardegna.

Come riportato dall’Ansa, il numero 1 del tennis mondiale si trova nel Padiglione Diamante, nell’area solventi della struttura, e secondo le indicazioni trapelate dovrebbe lasciare l’ospedale già in serata, anche se non si esclude un possibile ritorno nelle prossime ore per completare ulteriori esami.