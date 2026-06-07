Gp d'Ungheria a Balaton: orari tv, streaming e la situazione iridata dopo il Mugello

Il Gran Premio d'Ungheria si corre sul circuito di Balaton Park dal 5 al 7 giugno 2026: informazioni su trasmissioni tv, streaming e i piloti principali come Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta e Marc Marquez

Il Motomondiale arriva sul Balaton Park per l’ottavo appuntamento stagionale, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026. Dopo il weekend entusiasmante al Mugello, dove l’Aprilia ha firmato una doppietta e Marco Bezzecchi ha consolidato la leadership, il circus si sposta in Ungheria per un tracciato che richiede precisione e ritmo.

Il circuito realizzato vicino al Lago Balaton, inaugurato nel 2026 e già ospite del Mondiale dal 2026, è lungo 4.075 metri e si sviluppa in senso antiorario con 17 curve.

È una pista caratterizzata da due soli rettilinei e da molte pieghe strette: avere una buona gestione delle gomme e un passo costante sarà fondamentale per la gara di 26 giri della classe regina.

La situazione del mondiale e i principali piloti in gara

Alla vigilia del Gp d’Ungheria il campionato piloti vede in testa Marco Bezzecchiautore di risultati di spessore e vincitore al Mugello.

Il romagnolo guida la classifica con 173 punti e porta con sé la fiducia della squadra. Dietro di lui c’è Jorge Martina 17 punti di distacco, che ha mostrato grande costanza e capacità di trasformare le opportunità in podi.

La sfida iridata sembra al momento concentrata sulle due Aprilie ufficialima non mancano gli outsider pronti a inserirsi.

Fabio Di Giannantonio occupa la terza posizione in campionato e cerca riscontri migliori dopo una prova non ideale al Mugello, mentre la KTM e il talento di Pedro Acosta rappresentano una minaccia concreta, soprattutto su un layout tecnico come Balaton.

Presenze e assenze in griglia

Il weekend ungherese vedrà alcune sostituzioni: Iker Lecuona prenderà il posto di Alex Marquez sulla Ducati Gresini, mentre la Honda LCR conferma Cal Crutchlow in sella al posto di Johann Zarco, ancora fermo per infortunio. La disponibilità fisica di Marc Marquezreduce da un ritorno in pista al Mugello e vincitore della Sprint sul circuito magiaro l’anno precedente, è uno degli interrogativi sul tavolo perché la gara di domenica è lunga e faticosa.

Programmazione tv e opzioni di streaming per il weekend

La copertura dell’intero fine settimana è garantita in diretta da Sky Sport MotoGP sul canale 208, con la possibilità di seguire in mobilità tramite SkyGo e lo streaming su Now. Sabato 6 giugno le qualifiche e la Sprint saranno trasmesse anche in chiaro su TV8mentre domenica le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP andranno in differita sullo stesso canale. Gli appassionati potranno quindi scegliere tra diretta integrale su abbonamento e visione in chiaro limitata ma accessibile.

Il programma prevede sessioni di prove libere, qualifiche e la Sprint del sabato alle 15:00, con la domenica che si apre con il warm up della MotoGP e prosegue con le gare: Moto3, Moto2 e la partenza della MotoGP fissata per le 14:00 (orario locale per la corsa dei 26 giri). La natura tecnica del tracciato rende il warm up e le prove libere particolarmente importanti per settare le moto.

Orari chiave del weekend

Tra i momenti da segnare: sabato mattina le prove libere e le qualifiche di classe, poi alle 15:00 la Sprint della MotoGP con assegnazione dei primi punti del weekend; domenica alle 09:40 il warm up della classe regina, alle 11:00 la partenza della Moto3, alle 12:15 la Moto2 e alle 14:00 la gara della MotoGP. Questi riferimenti temporali sono utili per programmare la copertura televisiva in diretta o la visione in differita su TV8.

La configurazione della pista di Balaton Parkcon pochi rettilinei e molte curve lente, dovrebbe favorire chi riesce a conservare le gomme e impostare un passo gara costante. Attenzione alle staccate in uscita dai due rettilinei, indicate come i principali punti di sorpasso, mentre le chicane offriranno meno opportunità per attacchi netti.