Berrettini lascia il Roland Garros: infortunio all'anca e dubbi su Wimbledon

Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro nei quarti del Roland Garros a Parigi per un problema all'anca. In conferenza il giocatore ha spiegato che il dolore è comparso durante il servizio e che ha chiamato il timeout medico: "Mi sono fermato per un problema all'anca. Il dolore era forte, se avessi continuato avrei peggiorato la situazione". Matteo Arnaldi, beneficiario del ritiro, guadagna terreno nel ranking ATP con un grande balzo di 70 posizioni.

Il torneo parigino ha regalato emozioni e colpi di scena: Matteo Berrettini è stato costretto a interrompere il suo percorso nei quarti di finale del Roland Garros 2026 per un problema all’anca che lo ha costretto al ritiro contro Matteo Arnaldi a Parigi. La decisione, presa in campo e poi spiegata in sala stampa, ha lasciato il pubblico e lo stesso giocatore con sensazioni amare ma con l’obiettivo di tutelare la salute a medio termine.

La dinamica dell’infortunio e le parole di Berrettini

Secondo il racconto dello stesso atleta, il dolore è comparso improvvisamente: “A metà del primo set ho sentito qualcosa mentre ero al servizio“. Dopo aver provato a proseguire, la situazione è peggiorata fino al momento in cui ha chiesto l’intervento dello staff medico in campo: “Ho chiamato il timeout medico, sentivo molto dolore“.

Berrettini ha aggiunto che continuare avrebbe aumentato il rischio di danni maggiori: “Il dolore era forte, se avessi continuato avrei peggiorato la situazione“.

In conferenza il tennista ha sintetizzato la frustrazione accumulata negli ultimi anni: “Sono stufo di dovermi ritirare“. Pur con la delusione, ha provato a guardare avanti: “Questo non è l’ultimo torneo che giocherò” e “Cercherò di tornare a casa con un sorriso“, rimarcando la necessità di attendere gli accertamenti per definire l’entità dell’infortunio.

Il quadro clinico e i prossimi controlli

Berrettini ha spiegato che si tratta di “un problema all’anca” e che la sensazione non era mai comparsa in passato nello stesso modo: “Non ho mai avuto niente del genere in quella zona”. Ha però ricordato un episodio distinto alla fine del 2019 che riguardava l’anca destra, chiarendo che il dolore odierno era diverso. Gli esami strumentali in programma nelle prossime ore determineranno i tempi di recupero e la possibile partecipazione a Wimbledon, evento la cui partenza è fissata per il 29 giugno.

Le conseguenze sportive e il ritiro in campo

Il ritiro di Berrettini ha determinato l’accesso di Matteo Arnaldi alla semifinale del torneo. Il match si era fermato con Arnaldi avanti 7-5, 5-2; il ritiro ha dunque interrotto una partita che stava prendendo una piega netta a favore del giovane ligure. Per Berrettini, oltre alla delusione personale, resta la preoccupazione per il calendario a breve termine e per la stagione sull’erba.

Il lato umano: emozioni e messaggi di supporto

Tra le frasi più toccanti emerse dopo il match, Berrettini ha ricordato il sostegno ricevuto: messaggi di affetto, la presenza del fratello e dei ragazzi che lo accompagnano. Nonostante la voglia di finire la partita per condividere poi un momento di normalità con amici e famiglia, l’azzurro ha dovuto prendere la decisione più prudente per evitare complicazioni a lungo termine.

Il vantaggio in classifica di Matteo Arnaldi

Il ritiro di Berrettini ha effetti anche sulla graduatoria ATP. Matteo Arnaldi ha beneficiato del percorso fino alla semifinale incamerando 750 punti che gli hanno fruttato un balzo di 70 posizioni: da 104 a 34 nel ranking. Questo risultato lo mette in condizione di puntare a posizioni di testa nel prossimo periodo e di candidarsi per uno status migliore ai tabelloni dei tornei su erba.

Lo scenario può ulteriormente migliorare: la semifinale mette in palio altri 500 punti, che se conquistati proietterebbero Arnaldi verso la posizione 24. Gli scenari di avanzamento in classifica mostrano come un buon torneo possa cambiare rapidamente la carriera di un giovane giocatore.

Prospettive per il torneo e per i protagonisti

Da una parte c’è l’attesa per gli esami di Berrettini che chiariranno se la sua stagione sull’erba potrà partire regolarmente; dall’altra Arnaldi prosegue la sua favola a Parigi e si prepara alla semifinale con grande fiducia. La vicenda mette in luce due volti del tennis professionistico: la fragilità fisica anche dei campioni e l’opportunità che ogni partita può offrire a chi è pronto a sfruttarla.

In conclusione, il Roland Garros 2026 ha consegnato un mix di amarezza e speranza agli appassionati italiani: l’infortunio di Berrettini interrompe una corsa che poteva riservare altre soddisfazioni, mentre la scalata di Arnaldi in classifica conferma l’ottimo momento del tennis azzurro.