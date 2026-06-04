Marco Rubio e il dissidio tra il piano di Trump e l'espansione israeliana a Gaza

Marco Rubio e il dissidio tra il piano di Trump e l'espansione israeliana a Gaza

In un contesto geopolitico sempre più complesso, le dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio hanno acceso i riflettori sulle tensioni tra Washington e Tel Aviv riguardo al futuro della Striscia di Gaza. Mentre il mondo osserva con preoccupazione, le parole di Rubio hanno messo in luce le divergenze tra il piano di pace del presidente Trump e le ambizioni espansionistiche del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

La questione centrale riguarda l’annuncio di Netanyahu di voler estendere il controllo israeliano al 70% del territorio di Gaza, una mossa che ha suscitato critiche internazionali e domande sulla coerenza con il piano di pace proposto dall’amministrazione Trump. In un’audizione davanti ai legislatori americani, Rubio ha cercato di chiarire la posizione degli Stati Uniti, affermando che il piano di Netanyahu non è in linea con le proposte di Washington.

Le dichiarazioni di Rubio e le critiche dei democratici

Durante un incontro con i membri del Congresso, Rubio ha risposto alle domande della deputata democratica Rosa DeLauro, che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di progressi nel piano di pace di Trump e alle azioni militari israeliane. “Abbiamo un piano. Non prevede questo”, ha dichiarato Rubio, riferendosi all’ordine di Netanyahu di “prendere il controllo” del 70% di Gaza.

Quando DeLauro ha insistito, Rubio ha ribadito: “Ha fatto quella dichiarazione, ma non fa parte di questo piano.”

Rubio ha anche respinto le accuse secondo cui l’amministrazione americana avrebbe ignorato la crisi umanitaria a Gaza. Ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno lavorando per stabilizzare la regione, ma solo a condizione che Hamas accetti di disarmare. “Nessuno investirà denaro a Gaza finché Hamas non sarà smilitarizzato”, ha affermato, evidenziando la condizione fondamentale per qualsiasi intervento internazionale.

La situazione attuale a Gaza e nella West Bank

Nonostante il cessate il fuoco del 10 ottobre 2026, la violenza continua a mietere vittime. Secondo i dati, le forze israeliane hanno ucciso 932 palestinesi in quasi quotidiani attacchi. Netanyahu ha recentemente dichiarato che Israele intende espandere la sua presenza a Gaza, dopo aver già preso il controllo di circa il 60% del territorio. Questo contrasta con la fase iniziale del piano di Trump, che prevedeva il ritiro delle forze israeliane alla “Linea Gialla”, controllando solo il 53% della Striscia.

DeLauro ha anche sollevato la questione della “annexione de facto” della West Bank occupata, un tema che ha ulteriormente complicato le relazioni tra Stati Uniti e Israele. Rubio ha risposto che il presidente Trump si è sempre opposto a cambiamenti unilaterali nello status di Gaza, affermando che tali mosse potrebbero compromettere il processo di pace.

Le implicazioni per la stabilità regionale

La situazione nella West Bank è altrettanto preoccupante. Dall’ottobre 2026, la violenza israeliana è aumentata, con 1.168 morti e quasi 23.000 arresti segnalati. Questi sviluppi hanno sollevato interrogativi sulla capacità di Israele e dei suoi alleati di garantire una pace duratura nella regione.

Mentre il mondo continua a monitorare da vicino gli sviluppi, le dichiarazioni di Rubio hanno messo in luce le sfide che l’amministrazione americana deve affrontare nel bilanciare le sue alleanze strategiche con la necessità di promuovere la stabilità e i diritti umani. La questione di Gaza rimane un punto critico, con implicazioni che vanno ben oltre i confini della Striscia, influenzando le dinamiche geopolitiche globali.

In conclusione, le tensioni tra gli Stati Uniti e Israele riguardo al futuro di Gaza riflettono le complessità di un conflitto che ha radici profonde e soluzioni che richiedono un approccio equilibrato e collaborativo. Le parole di Rubio e le azioni di Netanyahu sono solo l’ultimo capitolo di una storia che continua a evolversi, con conseguenze che potrebbero plasmare il destino di milioni di persone nella regione.