Un grave incidente si è verificato a Borgo Vercelli. Un auto si è ribaltata e tre persone sono rimaste coinvolte.

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, mercoledì 3 giugno, lungo l’Autostrada dei Trafori, nel tratto che attraversa Borgo Vercelli.

Incidente a Borgo Vercelli: auto si ribalta, persone ferite

Un grave incidente si è verificato a Borgo Vercelli. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione Gravellona Toce.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15 di mercoledì 3 giugno e diversi mezzi di emergenza sono stati inviati sul luogo dello schianto. Le prime informazioni parlano del coinvolgimento di almeno tre persone, ma le operazioni di soccorso erano ancora in corso nelle ore successive all’incidente.

Per gestire l’emergenza sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche il supporto dell’elisoccorso, decollato dalla base di Borgosesia per raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente. I soccorritori hanno lavorato per prestare assistenza ai feriti e per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente a Borgo Vercelli: chiuso il tratto autostradale

A causa dell’incidente, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Stroppiana-Santhià e lo svincolo di Vercelli Est, in direzione Gravellona Toce. La decisione è stata presa per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per facilitare la rimozione dei veicoli coinvolti.

La chiusura ha provocato rallentamenti e code che hanno raggiunto diversi chilometri. Per assistere gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico è stata avviata anche la distribuzione di acqua. La società autostradale ha invitato i conducenti diretti verso Gravellona Toce a seguire percorsi alternativi, uscendo dall’autostrada e proseguendo lungo la viabilità ordinaria prima di rientrare in carreggiata più avanti.