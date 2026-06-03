Una delle coppie nate a Matrimonio a Prima Vista ha dato un annuncio davvero speciale. Jessica Gregorio e Sergio Capozzi aspettano un figlio.

Matrimonio a Prima Vista: una coppia ha annunciato di aspettare un figlio

Tra le coppie nate davanti alle telecamere di Matrimonio a Prima Vista, poche sono riuscite a costruire una relazione duratura lontano dai riflettori.

Tra queste ci sono Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, protagonisti di una delle storie più sorprendenti del programma. Quello che all’inizio sembrava un rapporto destinato a non decollare si è trasformato nel tempo in una relazione stabile e profonda. Durante il percorso televisivo, infatti, i due avevano mostrato diverse difficoltà nel trovare un equilibrio.

Jessica appariva spesso distante e poco convinta del legame, mentre Sergio faticava a nascondere la delusione per le difficoltà incontrate nel costruire una vera intesa.

Nonostante le incomprensioni iniziali, la coppia ha deciso di continuare a conoscersi anche dopo la fine del programma, riuscendo a rafforzare il proprio rapporto anno dopo anno. A cinque anni dall’inizio della loro storia, Jessica e Sergio hanno condiviso con i propri follower una notizia molto speciale: presto diventeranno genitori.

Lo hanno annunciato sui social network, con una foto di un’ecografia accompagnata da una frase ironica. La notizia è stata accolta con grande gioia e grande affetto da parte dei fan del programma.

Matrimonio a Prima Vista: Jessica e Sergio presto genitori

Dietro la gioia dell’annuncio si nasconde però anche una storia molto delicata. La coppia ha raccontato di aver già vissuto in passato l’emozione di una gravidanza che purtroppo non si è conclusa come speravano. Proprio questa esperienza ha reso il momento attuale ancora più intenso e carico di emozioni contrastanti.

Jessica e Sergio hanno spiegato di affrontare questa nuova fase con entusiasmo ma anche con grande cautela. Dopo una perdita, infatti, la felicità può convivere con il timore e con il desiderio di vivere ogni passo con discrezione e serenità. Oggi i due guardano al futuro con fiducia, pronti ad accogliere il loro primo figlio e ad affrontare insieme una nuova avventura.