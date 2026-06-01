Claudio Baglioni, il “GrandTour” rimandato al 2027: come sta il cantautore

Il tour “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, inizialmente previsto per l’estate 2026, è stato ufficialmente rinviato al 2027. La decisione arriva dopo un problema di salute che ha colpito l’artista e che impone un periodo di riposo e cure. Di seguito i dettagli sull’aggiornamento del calendario e sulle modalità per i biglietti già acquistati.

Nuovo calendario del tour di Claudio Baglioni

Il calendario aggiornato del tour è stato riposizionato tra luglio e settembre 2027, con tutte le tappe confermate che sostituiscono le rispettive date originarie del 2026. Le nuove programmazioni già ufficializzate includono:

1 luglio 2027 – Codroipo (UD), Villa Manin (recupero 3 luglio 2026)

(recupero 3 luglio 2026) 2 luglio 2027 – Este (PD), Castello Carrarese (recupero 5 luglio 2026)

(recupero 5 luglio 2026) 3 luglio 2027 – Marostica (VI), Piazza Castello (recupero 4 luglio 2026)

(recupero 4 luglio 2026) 4 luglio 2027 – Villafranca (VR), Castello Scaligero (recupero 2 luglio 2026)

(recupero 2 luglio 2026) 6 luglio 2027 – Pistoia, Piazza Duomo (recupero 7 luglio 2026)

(recupero 7 luglio 2026) 7 luglio 2027 – Genova, Arena del Mare (Porto Antico) (recupero 8 luglio 2026)

(recupero 8 luglio 2026) 10 luglio 2027 – Cernobbio (CO), Villa Erba (recupero 11 luglio 2026)

(recupero 11 luglio 2026) 12 luglio 2027 – Bergamo, Arena Fiera (recupero 13 luglio 2026)

(recupero 13 luglio 2026) 15 luglio 2027 – Firenze, Le Cascine – Prato delle Cornacchie (recupero 16 luglio 2026)

(recupero 16 luglio 2026) 17 luglio 2027 – Cattolica (RN), Arena della Regina (recupero 17 luglio 2026)

(recupero 17 luglio 2026) 19–20 luglio 2027 – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi (recupero 20–21 luglio 2026)

(recupero 20–21 luglio 2026) 24–25 luglio 2027 – Agrigento, Live Arena (recupero 26–27 luglio 2026)

(recupero 26–27 luglio 2026) 27–28 luglio 2027 – Palermo, Teatro di Verdura (recupero 28–29 luglio 2026)

(recupero 28–29 luglio 2026) 7–8 agosto 2027 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini / Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

16–19 agosto 2027 – Termoli, Apricena, Barletta, Fasano (recuperi tra 19–22 agosto 2026)

21–23 agosto 2027 – Roccella Ionica, Cirò Marina, Santa Maria del Cedro

25 agosto 2027 – Paestum (SA), Arena dei Templi

28–31 agosto 2027 – Lanciano, Parma

2–4 settembre 2027 – Brescia, Cervere

8–9 settembre 2027 – Macerata, Sferisterio

11–12 settembre 2027 – Caserta, Reggia di Caserta

17 settembre 2027 – Torino, Piazza San Carlo

Restano ancora da definire e comunicare ufficialmente le nuove date per alcune città, tra cui Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo.

Per queste tappe, così come per ulteriori eventuali recuperi, verranno diffusi aggiornamenti nei prossimi comunicati ufficiali.

Claudio Baglioni, il “GrandTour” rimandato al 2027: come sta il cantautore

Il progetto live “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, inizialmente atteso per il debutto il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027.

La decisione è legata a un problema di salute che ha colpito l’artista: una polmonite interstiziale acuta che richiede circa 90 giorni di riposo e cure, come indicato nella nota diffusa dal suo ufficio stampa.

La comunicazione precisa inoltre che i biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Chi non potrà partecipare agli eventi riprogrammati avrà comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026, utilizzando il circuito di vendita impiegato per l’acquisto.