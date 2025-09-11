Claudio Baglioni parte da Lampedusa, isola a cui è molto legato e dove per dieci anni ha organizzato il Festival “O’Scià”, per il suo ultimo tour prima del ritiro. Ma è polemica per i costi del suo concerto.

Claudio Baglioni, parte da Lampedusa il suo ultimo tour

Lampedusa è un’isola molto cara a Claudio Baglioni, tanto che il cantautore romano l’ha scelta come prima tappa del suo ultimo tour, “Grand Tour la vita è adesso”, prima del ritiro dalle scene musicali.

Il concerto si svolgerà il prossimo 27 di settembre allo stadio comunale, come evento principale della rassegna “L’isola, i giovani e il futuro”. Il concerto sarà gratuito ma, è scoppiata la polemica per i costi sulla realizzazione, stiamo infatti parlando di una cifra davvero enorme.

Claudio Baglioni, polemica sull’ultimo concerto a Lampedusa: maxi costi

Claudio Baglioni si prepara a dire addio alle scene musicali, con il suo “Grand Tour la vita è adesso”. La prima tappa sarà, come visto, il 27 settembre a Lampedusa ma è polemica per i costi. L’organizzazione del concerto è stata affidata a “Friends and Partners” e ammonta a 800mila euro, a cui però si devono aggiungere altri 100mila euro per la riqualificazione delle aeree esterno del campo sportivo. Quindi stiamo parlando di circa 900mila euro provenienti da fondi pubblici. Questo il commento di Caterina Greco, già direttrice del museo Salinas di Palermo sul blog di Italia Viva: “il Comune può spendere questi soldi come vuole e io non ho niente in contrario al concerto di Baglioni a Lampedusa, ma credo che sarebbe meglio investire una cifra così importante pensando agli interessi più urgenti della comunità”. Insomma, la polemica è appena cominciata.