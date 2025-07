Il conto alla rovescia per il parto è iniziato. Incinta e con il cuore colmo di gioia, Alessandra Amoroso continua a emozionare il pubblico durante ogni concerto, vivendo uno dei momenti più intensi della sua vita. Mentre la sua estate è scandita da musica e emozioni, qualcosa di inaspettato e tenerissimo ha conquistato fan e social durante una tappa del tour.

Estate da ricordare per Alessandra Amoroso

La gioia è ormai palpabile: Alessandra Amoroso si prepara a diventare mamma per la prima volta. La nascita della sua bambina, che si chiamerà Penelope Maria – per tutti già “Penny” – è attesa per l’inizio di settembre. Accanto a lei, con discrezione e amore, il compagno Valerio Pastore, che condivide questo percorso fatto di emozioni e piccoli grandi cambiamenti.

La cantante salentina, classe 1986, non ha mai nascosto l’intensità con cui sta vivendo questa nuova fase della sua vita, mantenendo però il contatto diretto con il suo pubblico attraverso la musica.

Nonostante la gravidanza ormai agli sgoccioli, Alessandra continua a salire sul palco con grinta e dolcezza. Il suo “Fino a qui summer tour 2025” – partito l’11 giugno dalle suggestive Terme di Caracalla e destinato a concludersi il 7 agosto nella sua amata Lecce – è un mix perfetto di successi storici e brani tratti dal nuovo album “Io non sarei”.

Durante il concerto accade qualcosa di unico: la reazione di Alessandra Amoroso fa il giro del web

È stato il concerto del 18 luglio ad Asti a regalare uno dei momenti più teneri della tournée: durante l’esibizione in Piazza Alfieri, l’artista ha perso per un attimo il filo di una canzone. Nulla di grave, anzi. Un piccolo vuoto di memoria che ha subito confessato con il sorriso, spiegando il dolcissimo motivo tra l’affetto e gli applausi dei presenti. Un video dell’accaduto, condiviso dall’account “Alessandra Amoroso Family”, ha fatto il giro di TikTok, conquistando milioni di visualizzazioni.

“Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita… probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. E poi la sera lo so io che concerti fa. Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta e ho perso il filo, come si è visto. Per due volte”.