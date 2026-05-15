Sostenibilità: Ronchi (Fondazione sviluppo sostenibile), 'Materie prime critiche, la circolarità è

“L’economia circolare è una questione ambientale e fattore strategico per la sicurezza di approvvigionamenti e competitività industriale europea; la maggiore circolarità ha oggi una funzione geopolitica oltre che ambientale. Tra il 2009 e il 2024 le restrizioni alle esportazioni di materie pr...

“L’economia circolare è una questione ambientale e fattore strategico per la sicurezza di approvvigionamenti e competitività industriale europea; la maggiore circolarità ha oggi una funzione geopolitica oltre che ambientale. Tra il 2009 e il 2024 le restrizioni alle esportazioni di materie prime sono aumentate di cinque volte, tra dazi, limiti quantitativi e divieti di esportazione” Ha detto Edo Ronchi, presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile, durante la Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026 a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=bvQvA378ijo