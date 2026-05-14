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Morti, feriti e palazzi sventrati a Kiev: “Così Mosca distrugge negoziati” - Notizie dall'Ucraina

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Nuovo massiccio attacco russo sulla capitale ucraina: morti, feriti e palazzi distrutti. Zelensky accusa il Cremlino di colpire anche un veicolo Onu e avverte: “Non sono azioni di chi vuole la pace”. Shoigu rivendica l’avanzata russa sul fronte, mentre Europa e Regno Unito accelerano il sosteg...

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Nuovo massiccio attacco russo sulla capitale ucraina: morti, feriti e palazzi distrutti. Zelensky accusa il Cremlino di colpire anche un veicolo Onu e avverte: “Non sono azioni di chi vuole la pace”. Shoigu rivendica l’avanzata russa sul fronte, mentre Europa e Regno Unito accelerano il sostegno militare a Kiev.

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