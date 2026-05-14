Legno, Semeraro (Rilegno): “Dal recupero al riutilizzo, l’economia circolare si costruisce con i

“Il legno è una risorsa che ti dà la natura e noi siamo i custodi di questa materia. Negli ultimi dieci anni tutti i dati sono in crescita, dal recupero al riutilizzo fino alla produzione degli imballaggi. In questo contesto il consorzio è a servizio delle imprese e pertanto si ripercuote nei c...

“Il legno è una risorsa che ti dà la natura e noi siamo i custodi di questa materia. Negli ultimi dieci anni tutti i dati sono in crescita, dal recupero al riutilizzo fino alla produzione degli imballaggi. In questo contesto il consorzio è a servizio delle imprese e pertanto si ripercuote nei cittadini. Quello che oggi possiamo dimostrare è il frutto di anni di lavoro e di progetti iniziati 28 anni fa”, ha concluso Nicola Semeraro presidente di Rilegno durante “Il valore del legno” tenutosi alla Triennale di Milano per raccontare il ruolo centrale della filiera del legno nel modello di economia circolare.

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