Rilegno, De Lucchi: “Un materiale sostenibile, primitivo e indispensabile per l’uomo”

“Il legno è senza tempo, capace di unire tradizione, sostenibilità e innovazione", ha dichiarato l'architetto e designer Michele De Lucchi. "Antico e primitivo solo in apparenza, conserva ancora oggi tutto il fascino dell’umanità e della sensibilità dell’uomo. Dagli arredi all’arte, ispi...

“Il legno è senza tempo, capace di unire tradizione, sostenibilità e innovazione”, ha dichiarato l’architetto e designer Michele De Lucchi. “Antico e primitivo solo in apparenza, conserva ancora oggi tutto il fascino dell’umanità e della sensibilità dell’uomo. Dagli arredi all’arte, ispira la creazione di ambienti confortevoli, stimolanti e ricchi di significato. La sua straordinaria varietà di essenze, lavorazioni e finiture lo rende un materiale vivo, versatile e sempre diverso, in grado di adattarsi a ogni contesto e di trasformarsi continuamente attraverso la mano dell’artista e dell’artigiano”, ha concluso l’architetto e designer Michele De Lucchi, intervenendo in un confronto promosso da Rilegno, sul valore del legno alla Triennale di Milano

https://www.youtube.com/watch?v=p6fV0IX-CWM