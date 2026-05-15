Made in Italy: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘Filiera sostenibile leva strategica per competitività e

“Investiamo da anni nelle filiere italiane e nei territori, creando valore economico, occupazione e sostenibilità”. Lo ha detto Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelēz Italia, all’evento ‘Dal grano al biscotto: 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alim...

“Investiamo da anni nelle filiere italiane e nei territori, creando valore economico, occupazione e sostenibilità”. Lo ha detto Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelēz Italia, all’evento ‘Dal grano al biscotto: 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’, organizzato al Senato da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026.

L’incontro ha offerto al mondo delle istituzioni, della ricerca e della filiera agricola l’opportunità di confrontarsi sul valore strategico delle filiere agroalimentari, sul loro impatto nel sistema economico e sul ruolo della sostenibilità come leva di competitività per il Paese. “Essere invitati in Senato a parlare di filiera sostenibile è per noi un grande onore, soprattutto nell’anno in cui celebriamo i 70 anni di Oro Saiwa, un brand iconico che rappresenta un esempio virtuoso di filiera sostenibile”, ha affermato Bagliani.

https://www.youtube.com/watch?v=68_NCvD2jlw