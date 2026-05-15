Home > Video > Petruzzelli (Lampada Aladino Ets), ‘non abituati a termine cronicità, ma n... Petruzzelli (Lampada Aladino Ets), ‘non abituati a termine cronicità, ma nuova terapia risponde a "Oggi non è più come 30 anni fa, e ci vuole tanta speranza. Perché stiamo celebrando la qualità di un nuovo prodotto che aiuta anche il malato a vivere meglio la sua malattia".... di Adnkronos Pubblicato il 15 Maggio 2026 alle 12:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos “Oggi non è più come 30 anni fa, e ci vuole tanta speranza. Perché stiamo celebrando la qualità di un nuovo prodotto che aiuta anche il malato a vivere meglio la sua malattia”. https://www.youtube.com/watch?v=-WvDu4JmK70