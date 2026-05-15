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Petruzzelli (Lampada Aladino Ets), ‘non abituati a termine cronicità, ma nuova terapia risponde a

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"Oggi non è più come 30 anni fa, e ci vuole tanta speranza.  Perché stiamo celebrando la qualità di un nuovo prodotto che aiuta anche il malato a vivere meglio la sua malattia"....

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“Oggi non è più come 30 anni fa, e ci vuole tanta speranza.  Perché stiamo celebrando la qualità di un nuovo prodotto che aiuta anche il malato a vivere meglio la sua malattia”.

https://www.youtube.com/watch?v=-WvDu4JmK70