Sostenibilità: D’Aprile (Mase), 'Il riciclo è strategico per decarbonizzazione e competitività UE'

“In Italia abbiamo molti esempi virtuosi nel campo dell’economia circolare, ma c’è ancora molto lavoro da fare. L’Italia oggi ha una leadership consolidata su questi temi e chiediamo che vi sia un mutuo riconoscimento a livello europeo di quanto già fatto dagli Stati membri. Non intendiamo...

“In Italia abbiamo molti esempi virtuosi nel campo dell’economia circolare, ma c’è ancora molto lavoro da fare. L’Italia oggi ha una leadership consolidata su questi temi e chiediamo che vi sia un mutuo riconoscimento a livello europeo di quanto già fatto dagli Stati membri. Non intendiamo ricominciare da capo sul tema dell’end of waste e delle regolamentazioni già definite.” Queste le parole di Laura D’Aprile, capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del Mase, in occasione della Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026 a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=6yBl8zRb1N0