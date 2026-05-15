Innovazione: a Mind ‘Together Beyond’, un confronto su Ai, salute e gli spazi urbani del futuro

Innovazione: a Mind ‘Together Beyond’, un confronto su Ai, salute e gli ...

Innovazione: a Mind ‘Together Beyond’, un confronto su Ai, salute e gli ...

Dall’intelligenza artificiale alla salute, fino alla trasformazione delle città: “Together Beyond”, l’evento promosso da Federated Innovation @MIND durante la Mind Innovation Week 2026, ha riunito imprese, startup, università e istituzioni per discutere il futuro dell’innovazione colla...

Dall’intelligenza artificiale alla salute, fino alla trasformazione delle città: “Together Beyond”, l’evento promosso da Federated Innovation @MIND durante la Mind Innovation Week 2026, ha riunito imprese, startup, università e istituzioni per discutere il futuro dell’innovazione collaborativa. Al centro del confronto, la necessità di superare il concetto tradizionale di open innovation per costruire ecosistemi capaci di generare impatto concreto sul territorio e sul sistema produttivo.

Nel corso della mattinata si sono alternati panel e testimonianze dedicati alle nuove applicazioni dell’Ai nel business, alle frontiere della longevity e ai modelli di sviluppo urbano sostenibile.

https://www.youtube.com/watch?v=RSOzHeN0zZs