Gigi D'Alessio racconta il caffè napoletano allo stand Toraldo

Roma, 15 mag. – Una sorpresa inaspettata a TuttoFood 2026, l’appuntamento di Fiera Milano Rho in programma dall’11 al 14 maggio. L’icona pop Gigi D’Alessio ha partecipato alla masterclass di Caffè Toraldo per raccontare il piacere di un buon caffè sia a casa che al bar. Tra applausi e foto insieme ai fan, ha raccontato agli operatori del settore e media, il suo legame con il caffè e con il brand di cui è testimonial: “O’ cafè rappresenta Napoli, fa parte del nostro Dna, e aggiunge, “La collaborazione con Caffè Toraldo fa parte di un percorso di profonda conoscenza.

Sono onorato di rappresentare questa azienda napoletana, conosco la famiglia e sono persone meravigliose, è un’azienda nata dal nulla e costruita da zero, oggi diventata un’eccellenza importante non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Per un artista, associare il proprio nome a un prodotto significa conoscerne bene la storia e le origini, altrimenti si rischia di ingannare anche chi ascolta la tua musica.”Dopo il suo arrivo, Gigi D’Alessio si è cimentato, insieme al maestro del caffè Gianni Cocco, in una masterclass dedicata al pubblico, preparando un espresso con la macchina a leva.

Successivamente, Gianni Cocco ha dedicato al cantante e all’azienda una bevanda azzurra, a base di cocco, alga spirulina, cardamomo, anice stellato, fava tonka ed espresso estratto con la miscela Arancio.A tal proposito commenta Marco Simonetti, AD di Caffè Toraldo: “La presenza di Gigi in questa esperienza si inserisce nella visione più ampia di raccontare il caffè nel modo più diretto e autentico possibile.

Affidare questo racconto a una figura riconoscibile e rassicurante, che vive il caffè come gesto quotidiano e reale, proprio come la maggior parte dei consumatori, rende ancora più immediato il dialogo con il pubblico”.La storica torrefazione, che punta a rilanciare il consumo domestico del caffè come gesto centrale della vita quotidiana, consapevole e di qualità, attraverso un racconto diretto, spontaneo e fortemente legato alla tradizione. Allo stesso tempo, l’azienda continua a valorizzare la centralità della “tazzina al bancone del bar”, simbolo di un rito quotidiano che richiede formazione, tecnica, preparazione e miscele eccellenti. Presente allo stand anche l’altro volto di Caffè Toraldo, Gianpiero D’Alessandro, in arte “Gianpiero”, artista e direttore creativo di fama internazionale, che cura il nuovo concept aziendale. In occasione della presentazione di due nuove referenze del mondo cialde, l’artista ha realizzato una performance creativa dal vivo e commentato così i nuovi packaging: “È un progetto che va oltre il caffè: rappresenta un pezzo di immaginario da portare a casa, il gusto della tradizione reinterpretato attraverso un nuovo linguaggio visivo”.Si tratta due nuove miscele che raccontano una Napoli contemporanea e in continua evoluzione: la miscela “Bello & Buono”: che richiama l’espressione napoletana “bell’ e buon”, che descrive qualcosa che accade all’improvviso. È proprio questo il concept alla base della miscela: un’idea che prende forma in modo immediato, trasformandosi in un prodotto coerente e riconoscibile sin dal primo impatto. L’altra novità la Limited Edition di “Crema di Napoli”, una delle miscele storiche del brand e tra quelle che meglio interpretano l’idea di espresso napoletano secondo l’azienda, con un packaging completamente rinnovato.(Servizio Pubbliredazionale)