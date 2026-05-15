Usa-Cina, Trump: "Fantastici accordi"; Xi: visita storica

Pechino, 15 mag. (askanews) – Donald Trump chiude il vertice di Pechino rivendicando risultati concreti sul terreno economico e indicando tra gli esiti del confronto con Xi Jinping anche sviluppi sul dossier Iran e sullo stretto di Hormuz. Nell’ultimo giorno del summit, il presidente americano insiste sul buon rapporto personale con il leader cinese, mentre Xi usa toni più misurati e definisce la visita “storica e simbolica”.”Voglio ringraziarla molto – ha detto Trump questa è stata una visita incredibile.

Ne sono uscite molte cose buone. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ottimi per entrambi i Paesi”.Trump e Xi Jinping hanno affrontato anche uno dei nodi più spinosi della politica internazionale: “Abbiamo parlato dell’Iran, la pensiamo in modo molto simile sull’Iran. Vogliamo che finisca e non vogliamo che abbiano un’arma nucleare.

Vogliamo lo stretto aperto, adesso lo stiamo chiudendo noi, loro lo hanno chiuso e poi noi li abbiamo bloccati a nostra volta. Ma vogliamo lo stretto aperto e vogliamo che tutto questo finisca, perché è una cosa folle, un po’ folle”.Da parte cinese, Xi mette l’accento soprattutto sul quadro generale dei rapporti bilaterali e presenta il vertice come un passaggio importante per la stabilità tra le due potenze.

“Questa visita è stata storica e simbolica – ha detto Xi Jinping – Abbiamo costruito una nuova relazione bilaterale, costruttiva e strategicamente stabile. È un passaggio di svolta. La cooperazione tra i nostri Paesi ha già prodotto molti risultati e ha inciso anche sui dossier internazionali”.A fare da cornice all’ultima giornata anche una passeggiata nei giardini di Zhongnanhai, il complesso del potere cinese accanto alla Città Proibita. Guardando i fiori, Trump ha commentato: “Sono le rose più belle che si siano mai viste”.