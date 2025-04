É tornata negli studi di Amici per presentare il suo nuovo singolo: Alessandra Amoroso per la prima volta in tv con il pancione

Emozioni e commozione alla terza puntata del serale di Amici. Ospite speciale della serata, Alessandra Amoroso ha fatto il suo ritorno negli studi del talent show che l’ha aiutata ad avviare la sua carriera nel mondo della musica consacrandola di fatto al successo nel 2009, quando conquistò la vittoria: il motivo, questa volta, era quello di presentare il suo nuovo singolo. Accolta con scroscianti applausi è stata abbracciata da Maria De Filippi che ha stupito tutti per un gesto assolutamente emozionante. Scopriamo che cosa è successo.

Amici, il ritorno di Alessandra Amoroso: ecco come l’ha accolta Maria De Filippi

Alcune settimane fa Alessandra Amoroso ha pubblicamente rivelato di essere incinta ed il suo ritorno ad Amici ha rappresentato la sua prima partecipazione televisiva con il pancione. La cantante salentina, sorridente, è apparsa emozionata e felice di fare ritorno nel luogo dal quale tutto è cominciato. Elegante con indosso un’abito da sera nero ha presentato il suo nuovo brano intitolato “Cose Stupide”. Ma è stato un gesto particolare di Maria De Filippi a catalizzare l’attenzione di tutti.

Per Alessandra Amoroso si tratta di un periodo estremamente gioioso e positivo della sua vita. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!” aveva rivelato solo poche settimane fa. E la conduttrice di Amici ha voluto ‘evidenziarlo’ salutando sia la cantante che il bebè che porta in grembo. Come? Avvicinandosi alla Amoroso per abbracciarla con intensità e poi darle un bacio, sulla fronte ma soprattutto sul pancione. Un gesto affettuoso rivolto alla futura mamma che è piaciuto moltissimo al pubblico in studio e a casa.