Domani, sabato 5 aprile 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata serale di Amici 24. Chi sarà eliminato? Cosa succederà nella puntata? Ecco le anticipazioni.

Amici 24, l’eliminazione di Raffaella Mitaritonna

Nella seconda puntata del serale di Amici 24 a essere eliminata è stata la ballerina Raffaella Mitaritonna. Queste le sue prime parole post uscita dal talent show di Maria De Filippi: “io non sono stata molto nella casetta, sono rimasta solo un mese e mezzo, però penso che sia diventata una seconda casa per me. I miei compagni, nonostante il poco tempo, mi sono stati molto vicini in questa situazione. E quindi andarmene e lasciare è difficile, cioè lascio tutto un pezzo di cuore lì. E’ stata una esperienza bellissima e penso che se si potesse rifare, la rifarei altre mille volte. All’inizio nemmeno ci credevo, dicevo ‘no, non è possibile’, perché poi alla mia età non pensavo che potessi arrivare qua.”

Amici 24, anticipazioni terza puntata serale: svolta choc e colpi di scena

Domani, sabato 5 aprile, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici 24. La puntata però è stata registrata ieri, giovedì 3 aprile. Ecco le prime anticipazioni. Gli allievi delle varie squadre si sono sfidati come sempre e, alla fine, al ballottaggio finale sono arrivati Chiara, TrigNO e Luk3. Chiara si è salvata ma, chi è stato eliminato tra i due allievi rimanenti? Per scoprirlo non resta che attendere domani sera!