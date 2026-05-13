Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di

“Le aree interne posseggono le risorse – ha dichiarato Paola Vercellotti della Giunta Nazionale Uncem a margine della presentazione dell’ottavo bilancio di sostenibilità di A2A - acqua, boschi, e montagna sono comunque alla base per uno sviluppo delle attività di sostenibilità ambientale sv...

“Le aree interne posseggono le risorse – ha dichiarato Paola Vercellotti della Giunta Nazionale Uncem a margine della presentazione dell’ottavo bilancio di sostenibilità di A2A – acqua, boschi, e montagna sono comunque alla base per uno sviluppo delle attività di sostenibilità ambientale svolte anche dalla parte produttiva del paese. La sostenibilità è uno dei core business di UNCEM occuparsi di sostenibilità ambientale tenendo presente anche la sostenibilità della società e delle imprese”.

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