Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) "E' l'emblema di circolarità e sostenibilità"

Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) "E' l'emblema di circolarità e sostenibi...

Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) "E' l'emblema di circolarità e sostenibi...

"La carne di vitello è l'emblema della circolarità e della sostenibilità - così il Prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi, dell’Università degli Studi di Milano, intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Assocarni, in collaborazione con SBK, nell’ambito di TuttoFood 2026 - La filiera è nata ...

“La carne di vitello è l’emblema della circolarità e della sostenibilità – così il Prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi, dell’Università degli Studi di Milano, intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Assocarni, in collaborazione con SBK, nell’ambito di TuttoFood 2026 – La filiera è nata negli anni Sessanta proprio in funzione di evitare sprechi residuali di altri prodotti.

Da lì, si è evoluta dando valore a un tipo di consumo, che è in tutto e per tutto un’eccellenza”.

https://www.youtube.com/watch?v=Rm8ipg1OkOY