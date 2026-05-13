Carne vitello: Pellegrino "E' tradizione ma al contempo consumo intelligente"

"La carne di vitello è da sempre presente nella nostra tradizione e rientra anche in tante proposte gastronomiche che hanno contribuito al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco - è il commento di Anna Maria Pellegrino, gastronoma dell’Accademia Italiana di Cucina e membro d...

“La carne di vitello è da sempre presente nella nostra tradizione e rientra anche in tante proposte gastronomiche che hanno contribuito al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco – è il commento di Anna Maria Pellegrino, gastronoma dell’Accademia Italiana di Cucina e membro del Centro Studi “Franco Marenghi”, intervenuta alla tavola rotonda organizzata da Assocarni, in collaborazione con SBK, nell’ambito di TuttoFood 2026 – La sostenibilità è anche questo: consapevolezza del consumo intelligente, sostenibile, non eccessivo di un ingrediente prezioso come, appunto, la carne di vitello”.

https://www.youtube.com/watch?v=IUNNlsnyc7I