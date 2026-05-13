La Ue va verso l’accesso limitato ai social per i minori

La Ue va verso l’accesso limitati ai social per i minori. Nuove norme potrebbero essere approvate già entro l’estate, come ha anticipato la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen durante un vertice a Copenaghen sull'intelligenza artificiale e i bambini. Come e con quali strumenti? Si...

La Ue va verso l’accesso limitati ai social per i minori. Nuove norme potrebbero essere approvate già entro l’estate, come ha anticipato la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen durante un vertice a Copenaghen sull’intelligenza artificiale e i bambini. Come e con quali strumenti? Si pensa a una app per la verifica dell’età che soddisfa i più elevati standard di privacy al mondo, funziona su qualsiasi dispositivo, è facile da usare ed è completamente open source.

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