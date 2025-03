Un ex allieva del talent show di Maria De Filippi, “Amici”, ha annunciato di esser incinta. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Ex allieva di Amici incinta

È tempo di grandi annunci per le ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo Alessandra Amoroso, che a settembre diventerà mamma di una bambina, Penelope, dall’amore con Valerio Pastore, un’altra ex allieva del talent show ha appena annunciato, nel corso di una lunga intervista per il Settimanale Chi, di essere in dolce attesa. Ma, di chi si tratta? Chi sta per diventare mamma? Scopriamolo insieme.

Ex allieva di Amici incinta: l’annuncio emoziona i fan

Chi tra le ex allieva di Amici è incinta? Ebbene si tratta di Emma Muscat. La giovane cantante è in dolce attesa dal compagno Kurt, conosciuto nel 2019 a Malta. Ma ecco cosa ha detto Emma a Chi: “questo è un momento bellissimo e ho un annuncio da fare: porto un’altra vita dentro di me! Quando ho scoperto di essere incinta? A dicembre, circa una settimana dopo il mio 25esimo compleanno. E’ stato un regalo inaspettato, il più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterà nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in in un modo bello.” Emma Muscat ha anche annunciato che venerdì 28 marzo uscirà il suo nuovo singolo dal titolo “Tutto quello che ho”.