A seguito dell’annuncio della gravidanza, Alessandra Amoroso parla per la prima volta in tv di come la sua vita sta cambiando grazie a Penelope, la bimba che porta in grembo e che verrà alla luce a settembre.

Alessandra Amoroso e la maternità

Il 17 marzo scorso, infatti, Amoroso aveva annunciato di essere in dolce attesa di una bambina, avuta dal compagno Valerio Pastore, tramite un commovente post Instagram, senza tuttavia rilasciare ulteriori dichiarazioni, dove scriveva: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino”.

Chi Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso

Il suo compagno, Valerio Pastore, finora sconosciuto a gran parte del pubblico, è nato nel 1994 a Eboli, in provincia di Salerno, ed ha otto anni in meno della della cantante. È un tecnico del suono ed ha collaborato con vari artisti e produzioni nel settore musicale. La loro relazione è iniziata nel 2021, dopo la lunga storia d’amore della cantante con il produttore musicale Stefano Settepani.

L’attesa della piccola Penelope

Successivamente, Alessandra ha poi scelto di parlare a Le Iene della sua gravidanza in un toccante monologo, tra le lacrime di emozione: “Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante. La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente e forse la sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza e il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta”.

Alessandra Amoroso, le paure e le fragilità di una madre

A Le Iene Alessandra confessa di avere scelto di vivere pienamente sia le emozioni belle che quelle brutte: “Per sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo la gioia e l’impazienza ma al tempo stesso la paura profonda di non essere all’altezza e la difficoltà di condividere la mia immensa gioia con coloro che purtroppo non possono viverla. Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto e anche l’ansia. Accetto le lacrime di gioia e quelle inquiete”. Nel suo monologo la cantante ha parlato della maternità e delle annesse fragilità, tentando di superare gli stereotipi che ruotano attorno alla gravidanza e all’essere mamma: “Cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta e infallibile che ci fa sentire inadeguate. Quel modello non esiste. Ciò che esiste, invece, è la donna che sono e la donna che sto diventando. La madre che sarò con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti”.