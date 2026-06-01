Nonna Margherita, i figli smentiscono la notizia della morte: cosa è successo

Sul web si è diffusa la notizia della morte di Nonna Margherita. I figli hanno subito smentito.

Nonna Margherita non è morta. La smentita è arrivata in diretta sui social direttamente dai suoi figli. La notizia che si è diffusa era falsa.

Nonna Margherita non è morta: cosa è successo

I figli di Nonna Margherita hanno smentito la notizia della sua morte in una diretta sui social, dopo che nelle scorse ore si era diffusa la notizia del suo presunto decesso.

La signora, conosciuta come Nonna Margherita, è diventata famosissima sui social network grazie ai video pubblicati con la figlia e la nipote Mariagrazia Imperatrice. La giovane nei mesi scorsi aveva aggiornato i follower sulle condizioni di salute della nonna.

Nella mattinata di domenica 31 maggio era comparso un messaggio su Facebook attribuito al profilo di una delle figlie della donna, Cinzia Paglini.

Il post ha fatto il giro dei social e tutti si sono convinti che la celebre nonna fosse morta. In realtà si trattava di un profilo fake, senza spunta.

Nonna Margherita non è morta: la smentita dei figli

A distanza di poche ore è arrivata la smentita ufficiale. Un’altra figlia di Nonna Margherita è intervenuta in una diretta Facebook con il giornalista Pino Grazioli e ha smentito la notizia.

“Ringraziando il cielo mia mamma è viva. Da questa mattina abbiamo ricevuto decine di telefonate da parenti e amici in lacrime. Sono stati gli stessi assistenti sociali a rassicurarci. Perfino la sorella di mamma ha accusato un malore dopo aver appreso la falsa notizia” ha spiegato la donna.

Anche l’altro figlio della donna è intervenuto per tranquillizzare i fan. “Mamma sta benissimo, l’ho sentita personalmente al telefono. Mia sorella Cinzia sostiene di non aver mai pubblicato quel messaggio e che l’account da cui è partito l’annuncio non è il suo profilo ufficiale” ha spiegato.