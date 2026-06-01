RiminiWellness – Ferrarini: il benessere passa da gusto e sostenibilità

RiminiWellness – Ferrarini: il benessere passa da gusto e sostenibilità

Per Ferrarini il concetto di benessere non riguarda soltanto l'alimentazione sana, ma anche il rispetto dell'ambiente. Lo ha spiegato il direttore marketing Claudio Rizzi, sottolineando come l'azienda investa nella riduzione della plastica e nel risparmio energetico. Accanto alla sostenibilità, res...

Per Ferrarini il concetto di benessere non riguarda soltanto l’alimentazione sana, ma anche il rispetto dell’ambiente. Lo ha spiegato il direttore marketing Claudio Rizzi, sottolineando come l’azienda investa nella riduzione della plastica e nel risparmio energetico. Accanto alla sostenibilità, resta centrale la qualità del prodotto: secondo Rizzi un alimento pensato per il benessere deve essere equilibrato dal punto di vista nutrizionale, ma anche appagante e gustoso.

https://www.youtube.com/watch?v=z8KNPP6rlog