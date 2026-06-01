Salute: Lotti, ‘premio Ghiselli è riconoscimento a lavoro di squadra e ricerca’

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante e bellissimo, attribuito al mio lavoro di dottorato svolto in questi tre anni, ma è un riconoscimento anche per il lavoro del mio gruppo di ricerca, senza il quale non sarebbe stato possibile portare avanti questo studio. Inoltre, questo pre...

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante e bellissimo, attribuito al mio lavoro di dottorato svolto in questi tre anni, ma è un riconoscimento anche per il lavoro del mio gruppo di ricerca, senza il quale non sarebbe stato possibile portare avanti questo studio. Inoltre, questo premio ha dato importanza alla passione e all’impegno che abbiamo messo nel nostro lavoro e per questo ringrazio con il cuore la Fondazione Istituto Danone e la Sinu – Società italiana di nutrizione umana per aver deciso di attribuirlo alla mia tesi di dottorato”.

Così Sofia Lotti, vincitrice della prima edizione del Premio Andrea Ghiselli, intervenendo al 46esimo Congresso Nazionale Sinu, in programma a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII dal 27 al 29 maggio, che è stato anche occasione per annunciare la seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, promosso dalla Fondazione Istituto Danone in collaborazione con SINU.

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