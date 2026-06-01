RiminiWellness – Dole Italia: benessere delle persone e tutela del pianeta

Per Dole Italia il concetto di benessere si sviluppa lungo tutta la filiera produttiva. La responsabile marketing Cristina Bambini ha spiegato che l'azienda fonda la propria strategia su tre pilastri: rispetto della natura, qualità e salubrità dei prodotti alimentari e attenzione alle persone che ...

Per Dole Italia il concetto di benessere si sviluppa lungo tutta la filiera produttiva. La responsabile marketing Cristina Bambini ha spiegato che l’azienda fonda la propria strategia su tre pilastri: rispetto della natura, qualità e salubrità dei prodotti alimentari e attenzione alle persone che lavorano lungo la catena produttiva. Un impegno che viene rendicontato ogni anno attraverso un rapporto dedicato alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa.

https://www.youtube.com/watch?v=FEZDxpdoZmE